Néstor Herrera conquista la Vuelta al Bajo Aragón y el Gran Canaria Bike Team sube al podio por equipos

El ciclismo de base de Gran Canaria vuelve de Aragón con un resultado de peso. Néstor Herrera, corredor del Gran Canaria Bike Team (GCBT), se proclamó vencedor de la 42ª Vuelta al Bajo Aragón después de defender el maillot amarillo durante las cuatro jornadas de competición.

El ciclista de Teror tomó el mando desde el primer día y ya no lo soltó. Herrera ganó la etapa inaugural, disputada entre Maella y Caspe, un triunfo que le permitió colocarse líder de una prueba que reunió a 200 corredores y 32 equipos.

A partir de ahí, el reto dejó de ser atacar para convertirse en defender. Y en esa tarea tuvo un papel determinante el trabajo de todo el Gran Canaria Bike Team, que controló movimientos, escapadas y ataques de los principales rivales de Herrera.

Cuatro días defendiendo el maillot amarillo

La segunda jornada llevó a los corredores hasta Chiprana para una contrarreloj individual. El suizo Thibaut Beckers se impuso en la etapa, pero Herrera consiguió conservar el liderato. Su compañero Pablo Álvarez también se mantuvo entre los mejores.

La tercera etapa, entre Fabara y Nonaspe, volvió a exigir al conjunto grancanario. Juan Bastida se llevó la victoria parcial, pero la clasificación general permaneció intacta en cabeza: Herrera conservó una ventaja de 1 minuto y 7 segundos sobre Beckers.

Todo quedó por decidir en la última jornada, con salida y llegada en Caspe. Aitor Ros Ruiz ganó la etapa, pero tampoco consiguió alterar el liderato.

Herrera completó así las cuatro jornadas vestido de amarillo y conquistó la general con 1:07 de ventaja sobre Thibaut Beckers, mientras que Cesc Roig completó el podio.

Cinco ciclistas de Gran Canaria detrás del triunfo

El éxito individual estuvo acompañado por el tercer puesto del GCBT en la clasificación general por equipos, un resultado especialmente destacado teniendo en cuenta que participaron 32 conjuntos.

El equipo estuvo compuesto íntegramente por corredores grancanarios: Néstor Herrera, de Teror; Pablo Álvarez y Álvaro Gómez Bethencourt, de Agüimes; y Asier Álvarez y Ayose Robaina González, de Telde.

Todos trabajaron durante la prueba para proteger el liderato y controlar a los principales adversarios. Pablo Álvarez logró además finalizar quinto entre los cadetes de primer año.

La Vuelta al Bajo Aragón, organizada por el Club Ciclista Caspolino, alcanzó esta temporada su 42ª edición y contó también con participación internacional. En la clasificación figuraron ciclistas procedentes de países como Suiza, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Argentina o México.

El resultado permite al Gran Canaria Bike Team cerrar su participación con una victoria individual y un podio colectivo, confirmando la capacidad de los jóvenes ciclistas de la Isla para competir frente a algunos de los principales equipos del calendario cadete nacional.