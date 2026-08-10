El Torneo 3x3 San Ginés Memorial Marcial Martín Rodríguez se convierte en una auténtica fiesta del baloncesto insular

El Palacio de Deportes de Argana vivió una intensa jornada de baloncesto con la celebración de la segunda edición del Torneo 3x3 San Ginés Memorial Marcial Martín Rodríguez, una cita que reunió a quince equipos y cerca de setenta y cinco jugadores y que volvió a convertir Arrecife en el epicentro del baloncesto 3x3 y del baloncesto en general.

Doce equipos compitieron en la categoría masculina y otros tres lo hicieron en la modalidad mixta, en una jornada marcada por la competición y el buen ambiente, además del componente especial de homenaje a Marcial Martín Rodríguez, cuya memoria da nombre al torneo.

En la competición masculina, Gym Tonic se proclamó campeón de esta segunda edición, con Percha&Roll como subcampeón. En categoría mixta, Summer 3x3 se llevó el título, mientras que Los Moluscos finalizaron en segunda posición.

El torneo fue organizado por Canarias 3x3, bajo la dirección del Entrenador Superior con licencia FIBA y periodista Gonzalo Mejías, en colaboración con el área de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife.

El concejal del Ayuntamiento de Arrecife, Roberto Herbón, fue el encargado de entregar los trofeos a los equipos vencedores y finalistas, poniendo el broche final a una jornada que durante varias horas convirtió el Palacio de Deportes de Argana en uno de los puntos de encuentro estival del baloncesto insular.

La celebración tuvo también momentos especialmente emotivos. La organización hizo entrega de una placa de agradecimiento al Ayuntamiento de Arrecife y a la Federación Canaria de Baloncesto por su colaboración en el desarrollo del torneo y, de manera especial, se realizó un reconocimiento a la familia de Marcial Martín Rodríguez. Su hermana fue la encargada de recoger la placa en representación de la familia, en uno de los momentos más significativos de una competición que nació también con la vocación de mantener vivo su recuerdo a través del baloncesto, deporte que practicaba y amaba.

La segunda edición del 3x3 San Ginés Memorial Marcial Martín Rodríguez confirma así el crecimiento de una modalidad que cada vez cuenta con más seguidores y participantes en Lanzarote. Quince equipos, cerca de setenta y cinco jugadores que han disfrutado de una jornada espectacular de baloncesto que ha servido para consolidar una cita que combina competición y espectáculo con algo todavía más importante: la capacidad del deporte para reunir a la gente y mantener vivos los vínculos que lo hacen especial, demostrando, una vez más, la unión del universo del baloncesto de Lanzarote.

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