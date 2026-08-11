De Arguineguín a La Masia: así es Joni Hernández, la promesa grancanaria que ilusiona al Barça

Arguineguín vuelve a colocar uno de sus nombres en el mapa del fútbol español. La localidad grancanaria que vio crecer a futbolistas como Juan Carlos Valerón y David Silva tiene ahora otra joven promesa intentando abrirse camino entre la élite. Se llama Joni Hernández, tiene 18 años y sus primeros pasos con el Barça Atlètic ya han despertado expectación en el club azulgrana.

Extremo zurdo, atrevido y con capacidad para partir desde la derecha, Hernández está siendo uno de los nombres propios de la pretemporada del filial. Su llegada a Barcelona supone un nuevo salto para un futbolista acostumbrado, pese a su juventud, a vivir lejos de Gran Canaria.

Antes de vestir de azulgrana, el joven de Arguineguín pasó por las categorías inferiores del Valencia y posteriormente por las del CD Tenerife, donde su progresión le permitió competir por encima de la categoría que le correspondía por edad.

Precisamente en Canarias comenzó a escribirse su historia con el Barça.

Un derbi canario puso al Barça tras su pista

El FC Barcelona acudió por primera vez a verlo en directo durante un Las Palmas C-Tenerife C de Tercera Federación disputado el pasado 21 de febrero.

Joni era todavía juvenil de segundo año, pero buena parte de aquella temporada la había pasado entre categorías superiores. Alternó participaciones con el Tenerife C y el filial e incluso tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo blanquiazul en Primera Federación.

En aquel derbi, el ojeador azulgrana Josep Maria Nogués siguió sus evoluciones sobre el césped. Su actuación despertó el interés de la entidad catalana y el seguimiento continuó durante los meses posteriores.

El siguiente capítulo llegó de una forma especialmente curiosa: enfrentándose al propio Barça.

Tenerife y Barcelona se cruzaron en mayo en los cuartos de final de la Copa de Campeones juvenil. De acuerdo con SPORT, los responsables del fútbol formativo azulgrana comprobaron entonces que el grancanario no destacaba únicamente por su capacidad para desbordar y generar peligro desde la banda.

También valoraron su trabajo sin balón, la presión y su capacidad de sacrificio cuando el partido exigía correr detrás del rival.

De ver a Lamine Yamal en vídeos a vestir la misma camiseta

La llegada al Barça tiene además un componente especial para Joni Hernández. El futbolista había seguido al conjunto azulgrana desde pequeño y existen imágenes de su infancia vistiendo diferentes camisetas del club.

Su gran referente siempre ha sido Leo Messi, aunque SPORT desvela otro detalle de su etapa en la residencia del Tenerife: era habitual que Joni dedicara tiempo a ver vídeos de Lamine Yamal y sus regates.

Ahora ambos pertenecen al mismo club.

Por el momento, el grancanario tiene su escenario en el Barça Atlètic, donde su adaptación durante la pretemporada está dejando buenas sensaciones. El hecho de haber salido de casa siendo muy joven y haber pasado anteriormente por otros vestuarios también ha facilitado su incorporación a un nuevo entorno.

Jony Hernández sostiene una camiseta del Barça junto a Kevin Pérez, de la empresa re representación Élite FGC Agency, en las oficinas del FC Barcelona. / LP/DLP

Joni reside actualmente en La Masia mientras afronta una temporada que puede resultar determinante para su progresión.

Su historia contiene incluso una última particularidad. Su madre es inglesa y, según la información publicada por SPORT, el atacante podría tener la posibilidad de representar a Inglaterra, ya que hasta ahora no ha pasado por las categorías inferiores de la selección española.

Todavía queda un largo camino antes de saber hasta dónde puede llegar. Pero desde Arguineguín, tierra que ya ha dado algunos de los mayores talentos del fútbol canario, otro joven comienza a abrirse paso lejos de Gran Canaria.

Y el Barça ya lo sigue muy de cerca.