El CV Emalsa Gran Canaria-Olímpico 2026-27 echaba a andar ayer a las órdenes de su técnico Juan Diego. A la espera de la incorporación de las jugadoras internacionales que siguen concentradas con sus respectivas selecciones nacionales, el cuadro grancanario empieza a preparar un curso en el que se marca como objetivos pelear por los títulos domésticos y llegar lo más lejos posible en Europa. El histórico Juan Manuel Campos, alma máter del club y vicepresidente, lo tiene claro: «Sinceramente, creo que es la mejor plantilla que hemos confeccionado en la historia del club. Se trata de un equipo muy equilibrado, con muchas alternativas y sin fisuras. La llegada de jugadoras como Magui Frías o Justyna Łukasik, junto a la continuidad de referentes como Laura Suárez, Petra Indrová, Belly Meñana, Inés Victory o Marga Pizá, nos permite combinar juventud, experiencia y mucha calidad».

Además, el mandatario destaca la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Juan Diego como otro de los pilares del proyecto: «Todos realizan un trabajo extraordinario y estamos convencidos de que esa continuidad será muy importante para el rendimiento del equipo».

Campos señala la ambición con la que el club afronta el nuevo curso, sin perder de vista la dificultad de una competición cada vez más igualada. «Afrontamos la temporada con mucha ambición, pero también con los pies en el suelo», apunta. «Sabemos que será una temporada muy exigente porque el resto de equipos también se han reforzado muy bien, pero estamos convencidos de que tenemos un grupo preparado para competir al máximo nivel», añadía.

El vicepresidente del CV Emalsa Gran Canaria-Olímpico también pone en valor la trayectoria de la entidad, que volverá a formar parte de la élite del voleibol nacional : «Supone un orgullo enorme. Hemos perdido ya hasta la cuenta de las temporadas que llevamos en la máxima categoría, pero superamos ya los 20 años en la Superliga –ahora Liga Iberdrola–. Somos el club decano de la competición y eso habla del trabajo, la constancia y la estabilidad de un proyecto que se ha consolidado como uno de los referentes del vóley femenino español».

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En estas primeras semanas de trabajo, no estarán presentes las jugadoras internacionales, que continúan concentradas con sus respectivas selecciones nacionales preparando sus próximos compromisos y se incorporarán progresivamente una vez concluyan dichas convocatorias. La vuelta a los entrenamientos marca el inicio de varias semanas de preparación física, técnica y táctica antes del comienzo oficial de la competición, en una temporada que volverá a exigir el máximo nivel tanto en el campeonato liguero como en Europa, en la CEV Cup. n