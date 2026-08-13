La carrera Famara Total reúne a 1.259 participantes en tres jornadas de trail en Lanzarote

La XI edición de Famara Total ya está en marcha con 1.259 participaciones repartidas entre las diferentes modalidades de esta prueba deportiva, que durante tres jornadas (del 13 al 15 de agosto de 2026) volverá a llevar el trail running al entorno de La Caleta de Famara, en Teguise.

La competición se presentó este jueves en La Caleta, en un acto que sirvió para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de una de las pruebas de montaña con mayor participación de Lanzarote. El programa combina distintas distancias de carrera, una modalidad de senderismo y actividades específicas para los más pequeños, además de la tradicional Vertical Nocturna.

La presentación estuvo conducida por Depa, speaker de la prueba, y contó con la presencia de la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque; el concejal de Deportes, Alejandro Ramírez; y el consejero de la Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón. También participaron varios de los deportistas que tomarán parte en las diferentes carreras.

Más de 1.200 participantes en siete modalidades

La cifra global de esta undécima edición asciende a 1.259 participaciones, con presencia en todas las propuestas que integran el programa.

La carrera de mayor distancia, de 45 kilómetros, cuenta con 94 inscritos. En los 25 kilómetros participarán 192 corredores, mientras que la prueba de 15 kilómetros alcanza los 202 participantes. La distancia de 7,5 kilómetros reúne a otros 229 deportistas.

A estas modalidades competitivas se añaden 84 participantes en la prueba de senderismo y 124 en la Vertical Nocturna, una de las actividades que abrirá el programa deportivo.

La participación más numerosa corresponde a la Famara Total Chinija, dirigida a niños y niñas, que reunirá a 334 participantes. Esta elevada presencia infantil supone una parte importante de la convocatoria y permitirá que la competición tenga también un espacio específico para los más jóvenes.

La organización ha configurado así un programa pensado para distintos niveles y perfiles, desde corredores especializados en distancias largas hasta participantes que se acercan al deporte de montaña a través de recorridos más cortos o del senderismo.

Una prueba vinculada a La Caleta de Famara

Durante la presentación, la alcaldesa de Teguise destacó la relación que mantiene la carrera con La Caleta de Famara, localidad donde nació la prueba y que continúa siendo uno de sus principales escenarios.

Olivia Duque recordó que Famara Total surgió vinculada a los propios vecinos de La Caleta y defendió que esa conexión con el pueblo ha contribuido a mantener la personalidad de la carrera después de once ediciones.

La alcaldesa también puso el foco en el aumento de la participación femenina registrado en la prueba y reafirmó el respaldo del Ayuntamiento de Teguise tanto desde el punto de vista económico como organizativo.

El concejal de Deportes, Alejandro Ramírez, incidió precisamente en la evolución experimentada por la prueba durante estos once años, tanto en número de participantes como en el nivel deportivo de los corredores.

Olivia Duque, este jueves, durante la presentación Famara Total 2026 / La Provincia

Un escenario para el deporte y la promoción de Lanzarote

El consejero de la Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, destacó durante el acto que el impacto de una prueba de estas características va más allá de sus resultados deportivos.

La celebración de Famara Total contribuye, según señaló, a dar visibilidad a Lanzarote como destino vinculado al deporte, además de favorecer el conocimiento de otros elementos de la isla como la gastronomía, la cultura y las tradiciones.

Al mismo tiempo, Monzón subrayó la necesidad de que el crecimiento de las actividades deportivas en espacios naturales se produzca de forma compatible con la protección y conservación del territorio.

Corredores destacados en la undécima edición

La XI Famara Total cuenta con varios nombres destacados dentro del cartel deportivo. Entre ellos figuran los corredores palmeros Edwin Camacho y Valeria Hernández, que participarán en la Vertical Nocturna y en la prueba de 15 kilómetros.

También estarán presentes los lanzaroteños Sergio Machín y César Machín, que afrontarán los recorridos previstos dentro de sus respectivas modalidades.

Durante la presentación, los deportistas coincidieron en destacar la dificultad de los recorridos, las características particulares del entorno de Famara y el trabajo realizado por la organización para poner en marcha la prueba.

Entre las participantes también figura Bárbara Reyes, que afrontará con 60 años la Vertical Nocturna y que el sábado tendrá además una función diferente: será corredora escoba en la carrera de 25 kilómetros.

La presencia de corredores con perfiles y edades diferentes refleja la variedad de participantes que reúne la prueba.

La Vertical Nocturna abre tres días de competición

La programación deportiva se extenderá durante tres jornadas consecutivas.

La primera será este jueves con la disputa de la Vertical Nocturna, cuya salida está prevista a las 21.00 horas. Una vez finalizada la carrera se celebrará la entrega de trofeos y habrá una actuación musical.

El viernes llegará el turno de los más pequeños con la Famara Total Chinija. La salida está programada para las 18.30 horas y contará con más de 330 niños y niñas, convirtiéndose en una de las actividades con mayor participación de todo el programa.

La jornada principal será el sábado 15 de agosto, cuando se disputarán las diferentes distancias de trail y la modalidad de senderismo.

Horarios de las carreras del sábado

La competición del sábado comenzará a primera hora de la mañana para los participantes de la distancia más larga.

Los 45 kilómetros tendrán su salida a las 07.00 horas, mientras que los corredores de 25 kilómetros comenzarán a las 08.00 horas.

Posteriormente, a las 09.15 horas, será el turno de la carrera de 15 kilómetros. Media hora después, a las 09.30 horas, comenzarán tanto la prueba de 7,5 kilómetros como la modalidad de senderismo.

La organización ha distribuido de esta forma las salidas para gestionar las diferentes distancias y el tránsito de participantes por los recorridos.

La entrega de trofeos de la clasificación general está prevista para las 15.00 horas del sábado, poniendo el cierre a la jornada principal de competición.