El Rocasa Gran Canaria reúne en Telde a la élite del balonmano femenino internacional

El mejor balonmano femenino nacional e internacional se cita este fin de semana en Telde. El Rocasa Gran Canaria encabeza el cartel de la quinta edición del Torneo Internacional Servatur Costa Mogán, que se disputará desde este viernes 14 hasta el domingo 16 de agosto en el pabellón insular Antonio Moreno.

La competición reunirá a cuatro equipos: el Rocasa, el Zonzamas Plus Car Lanzarote, el Conservas Orbe Zendal BM Porriño y el MSK Iuventa Michalovce de Eslovaquia, vigente subcampeón de la EHF European Cup.

El torneo permitirá al equipo teldense medir su preparación antes de afrontar una exigente temporada 2026-2027, en la que participará en cuatro competiciones: la Liga Guerreras Iberdrola, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la EHF European League.

Un derbi canario como gran atractivo

El programa comenzará este viernes a las 17.00 horas con el partido entre el Iuventa Michalovce y el Zonzamas. A las 19.00 horas, el Rocasa debutará frente al BM Porriño.

La jornada del sábado arrancará a las 17.00 horas con el duelo entre el conjunto gallego y el equipo eslovaco. El principal atractivo llegará a las 19.00 horas con el derbi canario entre el Rocasa y el Zonzamas.

El torneo concluirá el domingo. El Porriño se enfrentará al Zonzamas a las 10.00 horas y, a partir de las 12.00, el Rocasa cerrará la competición ante el Iuventa Michalovce.

Presentación de la nueva plantilla

La presentación oficial del torneo tuvo lugar en el Sport Hotel Monte Feliz, donde el Rocasa también dio a conocer su plantilla y su cuerpo técnico para la nueva campaña.

La capitana del conjunto teldense, Almudena Rodríguez, destacó la importancia de organizar y disputar una competición de este nivel. «Queremos sacar buena nota y poner a la isla a disfrutar del mejor balonmano internacional», afirmó.

El presidente del CB Remudas, Antonio Moreno, resaltó la colaboración entre Telde y Mogán en una cita que, según avanzó, ofrecerá «grandes partidos y momentos de disfrute».

Los representantes institucionales y deportivos presentes también incidieron en la capacidad del torneo para dar visibilidad al deporte femenino y consolidar Gran Canaria como sede de competiciones internacionales, además de vincular la actividad deportiva con la promoción turística de la isla.