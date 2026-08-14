El CV Guaguas activa la nueva temporada con la vista puesta en otro curso grande

El CV Guaguas Las Palmas ya ha puesto en marcha la maquinaria para la temporada 2026-27. El conjunto grancanario empieza a dejar atrás las vacaciones y a centrarse en un nuevo curso cargado de retos, con la competición nacional y la Champions League de nuevo en el horizonte.

Antes de volver a la pista, tocaba pasar por consulta. Buena parte de la primera plantilla completó este jueves los habituales reconocimientos médicos, uno de los últimos pasos antes del inicio oficial de la pretemporada.

Por las pruebas pasaron varios de los refuerzos llamados a darle aire nuevo al equipo amarillo. Mikko Räsänen, Paquillo Fernández y Xavier Folguera comenzaron así a familiarizarse con su nueva etapa en Gran Canaria.

Junto a ellos estuvieron también Walla Souza, Tomas Rousseaux, Io De Amo, Jorge Almansa, Elio Montesdeoca y Unai Larrañaga, integrantes de un bloque que afronta otro curso con ambición y con el listón alto después de las últimas temporadas del club.

El Guaguas llega a este punto del verano con la plantilla prácticamente definida, a falta de que se incorporen los jugadores que todavía están atendiendo compromisos con sus selecciones.

Tres internacionales todavía están fuera

No participaron en los reconocimientos Alireza Farahani, Martin Ramos y Miki Fornés, concentrados actualmente con sus respectivos combinados nacionales.

Los tres se sumarán al trabajo en Gran Canaria cuando terminen sus compromisos internacionales. Hasta entonces, el resto del grupo irá ganando ritmo para afrontar una campaña que volverá a exigir al máximo al conjunto amarillo.

El calendario reserva de nuevo un doble desafío: mantenerse entre los equipos de referencia en España y competir al máximo nivel en la Champions League.

La pretemporada arranca este lunes

El siguiente paso ya tiene fecha. El CV Guaguas regresará a los entrenamientos este lunes 17 de agosto, jornada en la que comenzará oficialmente su preparación de pretemporada.

Sergio Miguel Camarero y Facundo Leal estarán al frente de un grupo que empieza a construir desde cero una nueva campaña, con caras nuevas, buena parte del bloque ya conocido y la intención de volver a estar en la pelea por todos los títulos. La primera toma de contacto ya está hecha. Ahora llega la pista.