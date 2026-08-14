Daniel Medina, el director médico grancanario de los Washington Wizards: “La NBA mira al fútbol como un espejo en el que basarse”

¿En qué consiste su trabajo en los Washington Wizards y en el grupo de franquicias Monumental Sports?

Monumental Sports es uno de los principales grupos de deporte y entretenimiento en Estados Unidos. Tiene los pabellones y equipos deportivos de la NBA, con los Wizards; de la WNBA, con las Washington Mystics; un equipo de desarrollo, que son los Capital City Go-Go, y uno de hockey en la NHL. En mi caso, llevo toda la dirección médica y de rendimiento de la sección de baloncesto, que engloba a los tres equipos. Además, llevé, aunque ahora menos, al equipo de eSports, de videojuegos, que ganó la liga jugando al NBA 2K.

Lleva prácticamente una década en Estados Unidos, ¿considera que allí los servicios médicos están más avanzados que en Europa?

Es una buena pregunta. Son diferentes porque las necesidades y los entornos son completamente distintos. En estos diez años la NBA ha evolucionado mucho y ya no hay tanta diferencia. Las estructuras se parecen mucho a las europeas, aunque la forma de trabajar puede ser diferente, adaptada a calendarios, cultura, deportes, etc. La oportunidad que se me brindó hace diez años viene porque la NBA miraba a Europa, especialmente al fútbol, como el espejo en el que quería extraer las prácticas, estructuras y procesos que se empleaban. En este momento no hay mucha diferencia en cómo operamos con respecto a equipos europeos de primer nivel en cualquier deporte.

¿Cómo es trabajar en la NBA desde el punto de vista médico, siendo una liga con un mínimo de 82 partidos por temporada?

La gente suele perder un poco de vista lo exigente que es la liga. En la NBA se juegan tres partidos y medio cada semana durante cinco meses y medio. Los 82 partidos se disputan en un periodo corto, entre octubre y mediados de abril; es muy condensado. Si a eso le sumas el tamaño del país, que hacer un Washington-Los Ángeles es, poco más o menos, como ir de Washington a Madrid, la carga de desplazamientos es muy grande. Es a lo que más recursos dedicamos, a facilitar la recuperación de los jugadores. La NBA ha ampliado recursos y datos para optimizar la combinación de partidos y facilitar el descanso de los jugadores. Si miras el calendario después del covid, se suele jugar un día sí y uno no. Antes había muchos back to backs, en los que juegas dos veces en dos días seguidos, y eso se ha reducido.

Esta próxima temporada en Washington tendrán a una estrella de la liga como Anthony Davis, aunque muy lastrado por las lesiones, ¿qué plan tienen pensado para él?

Es uno de los grandes nombres de la NBA, con muchos reconocimientos, pero especialmente en los últimos años no ha tenido suerte con las lesiones. Estoy convencido de que en el equipo tenemos todos los recursos necesarios para ayudarlo a tener continuidad. Va a ser clave para nosotros. Somos una franquicia que viene de una etapa de reconstrucción en la que ahora la dirección deportiva ha hecho un gran trabajo trayendo a jugadores como Trae Young o DeAndre Ayton. Será un año para salir de esa fase de transición y, si nos respetan las lesiones, creo que tendremos un buen curso y seremos competitivos.

Usted también trabajó con jugadores afectados por las lesiones como Joel Embiid o John Wall, ¿cómo de importante es la salud mental en esos casos?

Es clave. Cada vez se habla más y es una realidad aceptada. El apoyo, no solo desde la franquicia, sino también desde ellos en su ámbito personal, hace que tengan la salud mental en cuenta. Tenemos la suerte de contar con uno de los programas más sólidos de la liga. Contamos con un psicólogo muy reconocido en Estados Unidos, el doctor Ethan Kross, de la Universidad de Michigan, que dirige nuestro programa, y tenemos a tres psicólogos que ayudan a los jugadores desde el punto de vista del rendimiento. Los jugadores tienen acceso permanente y supervisión, hasta tal punto que el psicólogo viaja con nosotros.

Estuvo en el Barça de Guardiola, Luis Enrique… ¿cómo era trabajar en un club que vivía su etapa más brillante?

Tuve la suerte de trabajar en el Barça en una época fantástica, no solo en cuanto a lo deportivo, sino también en cuanto a las lesiones, que van relacionadas. En ese sentido, el trabajo y el perfil de los jugadores también son muy similares: jugadores jóvenes que, en su mayoría, quieren estar bien y rendir y que, a su vez, necesitan espacio como personas, el apoyo para conseguir el objetivo, que siempre es ganar. En ese sentido, tanto la NBA como el Barça son paralelos. Aparte de las diferencias obvias en el tamaño de los jugadores, en cuanto a objetivos y a cómo afrontan la competición es muy parecido. El deporte profesional americano quizá tiene una parte más de presión social fuera del campo de juego, que cada vez se ve más en el fútbol, y que implica más a la parte de la salud mental. Uno de los grandes secretos de los equipos exitosos es saber apoyar y sostener a los jugadores en ambas vertientes, en lo deportivo y en el ámbito personal, para favorecer que puedan tener una vida con normalidad.

¿Por qué cree que se están dando tantas lesiones en el ligamento cruzado?

Desde el punto de vista científico, la lesión del ligamento cruzado es muy prevalente y existen factores predisponentes, tanto anatómicos como neuromusculares. Si bien es cierto que se producen muchos casos, también hay literatura científica que sostiene y ha demostrado que la realización de determinados ejercicios puede disminuir su incidencia. Sin embargo, paradójicamente, la adherencia a estos protocolos preventivos no siempre es la que uno desearía. Existe un amplio cuerpo de evidencia científica al respecto y, en el deporte profesional, cada vez hay una mirada más introspectiva: sabemos que estas lesiones existen, sabemos cómo prevenirlas y también cómo integrarlas mejor en la planificación. Tenemos los estudios de la FIFA y los trabajos de múltiples autores que demuestran una reducción casi inmediata de estas lesiones, particularmente en el fútbol femenino, donde las jugadoras son las más afectadas, simplemente mediante un entrenamiento adecuado desde el punto de vista neuromuscular. Por tanto, hay que reconocer el problema, existe una guía para solucionarlo y el verdadero reto está en saber cómo implementarla.

Desde Estados Unidos… ¿sigue habitualmente lo que hacen la UD Las Palmas y el CB Gran Canaria?

Claro que sí, siempre estoy al día. Tengo no solo el interés personal, sino también el de mi familia y amigos… Hoy en día, con grupos de wasap, comentarios y demás, es el día a día. Lo sigo con interés, con orgullo cuando las cosas van bien y con pena cuando no salen bien. Siempre ejerzo mi canariedad con orgullo cuando puedo allí. Confío en el doble ascenso y en que tengamos a los dos equipos donde merecen estar.