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CICLISMO

Paula Blasi, ganadora de La Vuelta y quinta en el Tour de Francia, se suma a la Gran Canaria 365

La ciclista española confirma su presencia en la segunda edición de la Semana Grande, que reunirá en la isla del 22 al 29 de noviembre a algunas de las grandes figuras del pelotón mundial

Paula Blasi, con el maillot rojo de La Vuelta.

Paula Blasi, con el maillot rojo de La Vuelta. / La Vuelta

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Paula Blasi, una de las grandes protagonistas del ciclismo femenino internacional, ha confirmado su presencia en la Semana Grande de la Gran Canaria 365, que llevará a cabo su segunda edición del 22 al 29 de noviembre. La ciclista del UAE Team ADQ, reciente quinta clasificada en el Tour de Francia femenino, se incorpora así a un cartel que volverá a reunir en Gran Canaria a algunas de las grandes figuras del ciclismo internacional.

La presencia de Blasi llega en un momento especialmente destacado de su carrera. La ciclista española ha firmado una temporada excepcional, coronada con su victoria en La Vuelta Femenina 2026, donde se proclamó ganadora de la clasificación general y de la montaña.

Segunda mejor ciclista del mundo

Su extraordinaria campaña ha tenido continuidad este verano con su participación en el Tour de Francia, donde ha terminado quinta de la clasificación general, confirmando su consolidación entre las mejores corredoras del mundo y situándose actualmente en la segunda posición del ranking mundial de la UCI.

La trayectoria de Blasi resulta especialmente llamativa por la velocidad de su progresión. A comienzos de 2024 todavía no era ciclista profesional. Una lesión que la obligó a abandonar su preparación para el Campeonato Nacional de Duatlón hizo que el ciclismo se convirtiera en su principal vía de entrenamiento durante la recuperación. En marzo de aquel año disputó su primera carrera y, desde entonces, su evolución ha sido meteórica.

La incorporación de Paula Blasi refuerza la apuesta de la Gran Canaria 365, una iniciativa creada por DG Eventos y promovida por Turismo de Gran Canaria, a través de Gran Canaria Tri, Bike & Run, con el objetivo de consolidar la isla como un destino de referencia internacional para la práctica y el entrenamiento ciclista durante todo el año.

Promoción internacional de la Isla

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de promoción internacional que impulsa Turismo de Gran Canaria, bajo la dirección del consejero de Turismo, Carlos Álamo. En este marco, Turismo de Gran Canaria continúa trabajando en la incorporación de importantes embajadores para la Sema Grande de Gran Canaria 365 que contribuyan a proyectar la imagen de la isla, como un destino privilegiado para el ciclismo y ampliar su visibilidad en mercados estratégicos.

Noticias relacionadas y más

Durante ocho días, algunas de las principales figuras del ciclismo internacional entrenarán por diferentes puntos de Gran Canaria y tendrán la oportunidad de vivir en primera persona las condiciones que han convertido a la isla en uno de los destinos ciclistas más reconocidos de Europa.

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