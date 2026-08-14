Yoel de Paz y Anya Lamprecht conquistan la Vertical Nocturna y abren la Famara Total 2026 en Lanzarote

La XI edición de la Famara Total ya está en marcha tras la celebración de la tradicional Vertical Nocturna, una prueba que volvió a dar el pistoletazo de salida a uno de los eventos de trail running más destacados del calendario deportivo de Lanzarote.

La competición reunió a corredores y corredoras en un recorrido ascendente que conecta el muelle de Caleta de Famara con la zona de Las Nieves, en el municipio de Teguise. La jornada combinó actividad deportiva, música y ambiente festivo, convirtiendo el inicio del evento en una cita que congregó tanto a participantes como a aficionados.

Vertical Nocturna Famara Total 2026 en Lanzarote / La Provincia

La entrega de dorsales se desarrolló durante la tarde del jueves en el muelle de Famara, donde la animación musical acompañó los preparativos previos a la salida. A partir de las 21:00 horas comenzaron las salidas, primero para las parejas y posteriormente para los corredores individuales de forma escalonada.

Un ascenso exigente marcado por el viento y la niebla

Los participantes afrontaron el recorrido con condiciones meteorológicas relativamente favorables, aunque con presencia de viento en algunos tramos. Además, la niebla hizo acto de presencia en la parte alta del trazado, aportando un componente visual especial a la prueba.

La subida hasta Las Nieves exigió un importante esfuerzo físico a los corredores, que tuvieron que gestionar el desnivel y las particularidades del terreno durante la noche. A pesar de la dureza del recorrido, la llegada a meta estuvo marcada por el buen ambiente y la satisfacción de quienes completaron el desafío.

El entorno natural del macizo de Famara volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos de una competición que cada año atrae a numerosos aficionados al trail running.

Yoel de Paz confirma los pronósticos en categoría masculina

En la clasificación masculina, la victoria fue para Yoel de Paz Baeza, del equipo Wild Trail Project, quien partía como uno de los principales favoritos para hacerse con el triunfo.

El corredor completó el ascenso en un tiempo de 34 minutos y 36 segundos, logrando el mejor registro de la noche. De Paz tomó la salida a las 22:01 horas, siendo uno de los últimos participantes en iniciar el recorrido.

La segunda posición correspondió a Rayco Hernández Morales, del club Volcán Run Training, con un tiempo de 38:48, mientras que el tercer puesto fue para Pablo Matías González, del C.D. Rempujo, que detuvo el cronómetro en 40:53.

Anya Lamprecht domina la competición femenina

En la categoría femenina, la vencedora fue Anya Lamprecht Alfonso, representante del CD Latitud 29º, que completó el recorrido en 49 minutos y 13 segundos.

Además de imponerse entre las mujeres, Lamprecht logró finalizar en la décima posición de la clasificación general, un resultado destacado teniendo en cuenta el nivel competitivo de la prueba.

La segunda plaza fue para Estefanía Pérez Rodríguez, también del CD Latitud 29, con un tiempo de 1 hora y 34 segundos, mientras que Melisa Campuzano Torres ocupó la tercera posición con una marca de 1 hora, 3 minutos y 50 segundos.

Las parejas también tuvieron protagonismo

La modalidad por parejas volvió a formar parte del programa de la Vertical Nocturna.

En categoría masculina se impuso el equipo Pingüirunner, integrado por Samuel Lariño Fernández y Samuel Rodríguez Mejías.

Entre las parejas femeninas, la victoria fue para Pitaya, formado por Támara Manchado Armas y María del Pilar Brito Cabrera.

Por su parte, en la clasificación mixta el triunfo correspondió a Stone Islands, equipo compuesto por Javier Sánchez Peña y Auxibel Vega Rodríguez.

Música, animación y entrega de premios

La jornada estuvo acompañada por diferentes actividades de animación. El speaker habitual de la prueba, Depa, compartió labores de presentación con Nico Murillo. Como ha sucedido en otras ediciones, Depa también participó en la carrera, tomando la salida en último lugar para vivir la experiencia desde dentro.

Mientras los corredores completaban el ascenso, el grupo Apegio amenizó la espera en el muelle de Famara. La música continuó posteriormente con el regreso de los participantes, generando un ambiente festivo que acompañó el cierre de la primera jornada.

La entrega de trofeos y premios económicos tuvo lugar alrededor de las 23:30 horas. En ella participaron la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, el concejal de Deportes, Alejandro Ramírez, así como representantes de la organización y de distintas instituciones colaboradoras.

La competición continúa durante el fin de semana

Tras la celebración de la Vertical Nocturna, la programación de la Famara Total continúa con nuevas actividades. Este viernes está prevista la celebración de la Famara Total Chinija, una prueba destinada a los más jóvenes que contará con la participación de 334 niños y niñas.

El sábado llegará la jornada principal del evento con las carreras de 45, 25, 15 y 7,5 kilómetros, además de las rutas de senderismo incluidas en la programación.

La XI Famara Total está promovida por el Ayuntamiento de Teguise y organizada por Cronoline Eventos, contando además con la colaboración del Cabildo de Lanzarote y Lanzarote Sports Destination.