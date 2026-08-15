Juan Ruiz, presidente del CV Guaguas: "Nos quedaremos jugando en el Arena cuando termine la obra del Centro Insular de Deportes"

¿Cómo resumiría la evolución de este CV Guaguas que desde la refundación en plena pandemia, en 2020, va a cumplir su séptima temporada?

Aquel comienzo, en plena pandemia, para nosotros fue muy duro, pero no sólo logramos sacar el equipo adelante, sino que además aquella temporada logramos ganar la Liga y la Copa del Rey. Muchas empresas que en aquel momento estaban cerradas, sin embargo colaboraron con nosotros, al igual que las instituciones públicas y les estamos eternamente agradecidos por ello. Un año tras otros hemos tratado de mejorar, hemos hecho equipos competitivos, hemos dado la cara en Europa y de hecho la wild card que nos ha dado la CEV para jugar directamente la fase de grupos se debe a que hace dos años habíamos quedado quintos en la Champions y este año pasado lo hemos vuelto a lograr, plantándole cara además al campeón del Mundo y de Europa, el Perugia. Hemos terminado la temporada pasada muy bien, ganando además la Liga y la Supercopa de España y desde que nos apliquen los puntos que nos faltan terminaremos entre los 20 mejores equipos del mundo.

¿Es Europa dónde realmente se ve la competitividad del Guaguas al medirse a presupuestos mucho más altos que el suyo, dado que en España la diferencia presupuestaria que tienen con el resto es a su favor?

De los equipos que compiten en la Champions League tenemos el presupuesto más bajo, apenas llegamos a dos millones de euros y hemos competido cada año con ellos. También le tengo que decir que en el caso de España mucha gente se confunde, porque la mayoría de los equipos de la Superliga no asegura a sus jugadores, sino que otorgan becas, y aseguran sólo a seis o siete jugadores, que es lo que obliga la normativa. El Guaguas, sin embargo, asegura a todos los jugadores y en seguros sociales nos gastamos aproximadamente unos 250.000 euros, mientras que los equipos peninsulares no llegan al 50%. En viajes, al tener que hacerlo en avión, venimos a gastar unos 400.000 euros, mientras que los equipos peninsulares no llegan ni a 50.000 euros. Nosotros pagamos de IRPF unos 135.000 euros, mientras que ellos no llegan ni a 50.000 euros. Si se empieza a valorar cada partida uno se da cuenta que nuestro presupuesto efectivamente es más alto, pero también tenemos una serie de gastos que los demás no tienen.

El equipo cada año está obligado a reinventarse porque los jugadores se revalorizan y terminan yéndose a equipos con mayor potencial económico, el último de ellos Osmany Juantorena ...

El Guaguas consigue que jugadores que a lo mejor en otros países estuvieran jugando regular, jueguen muy bien aquí. Es una labor del cuerpo técnico en su conjunto el lograr que esos jugadores tengan un rendimiento alto y que por esa razón reciben esas ofertas tan suculentas. Han habido muchos otros jugadores que también han recibido buenas ofertas, pero han decidido quedarse, porque al final cuando tú llevas dos o tres años aquí, como puedan ser los casos de Walla o Io de Amo, les cuesta marcharse salvo que les llegue una oferta irrechazable.

Desde fuera se ve que los refuerzos de esta temporada han buscado aumentar la veteranía del equipo, pero en algunos casos los jugadores no llegan en el momento más alto de sus carreras.

Los fichajes en general creo que están muy bien. En el caso de Miqui Fornés tiene ahora 32 años, sigue jugando con la selección nacional, jugó muy bien el año pasado en el Narbonne francés, e incluso le dieron la capitanía y pienso que va a jugar muy bien. Cuando determinados jugadores conectan con otros su rendimiento sube y la Champions League es una competición que motiva mucho. El Guaguas es un equipo que tiene un ADN ganador, se puede equiparar en el mundo del fútbol al Real Madrid o al Barcelona. Además, en Europa estamos demostrando en los últimos años que estamos entre los 10 o 12 mejores equipos del continente. Tenemos un equipo veterano, pero De Amo está jugando con 40 años mejor que cuando tenía 28 y lo mismo le podría decir el año pasado de Osmany Juantorena, que jugó aquí mejor que con la selección italiana seis años atrás. Walla tiene 35 años pero juega como si tuviera 25 y saltando más de un metro. También tenemos jugadores jóvenes como Unai Larrañaga que tiene 24 años, Elio Montesdeoca tiene 19, Mikko Räsänen tiene 25 o Alireza Farahani tiene 26 años. Estamos detrás de un jugador importante que también está en 34 años.

¿Está siendo complicado encontrar un sustituto para reemplazar al tristemente fallecido en el terremoto de Venezuela Willner Rivas?

Es el único jugador que nos falta para completar la plantilla. Hemos sufrido muchísimo por la pérdida de Willner Rivas y sobre todo lo han sufrido sus familiares y amigos para los cuales ha sido un golpe tremendo. Ha sido terrible. Deportivamente en abril teníamos el equipo completamente cerrado y en junio y julio es complicado poder fichar a un jugador diferencial llamado a sustituir a Juantorena. Era un jugador contrastado, con garantías que venía de ser el mejor jugador del Panamericano, que conocía bien Europa, pero el terremoto de Venezuela ha sido una tragedia que ha causado miles de muertos y entre ellos el propio Willner, su esposa y su hijo.

¿Para cuándo cree que podrán cerrar ese relevo?

A lo largo de este mes.

¿Cuándo arranca la pretemporada? ¿Tienen ya cerrados los partidos de preparación?

La pretemporada empieza el lunes. En cuanto a los partidos tenemos un torneo el día 12 de septiembre en La Gomera, con el Cisneros. El 20 o 21 de septiembre jugaremos en Las Palmas en un torneo que organiza la FCAVB y el Gobierno de Canarias, en el que jugarán los equipos canarios. Después iremos a Tenerife a jugar ante el Sporting de Portugal, el Cisneros y el SUAC. En Valencia también disputaremos un torneo contra el Valencia, el Benidorm y el Soria o el Teruel. El 6 de octubre nos enfrentamos contra el Monza el partido del 70 aniversario de la Federación Catalana y el 50 de la primera fundación del Guaguas. Finalmente, jugaremos en casa la Copa Ibérica que se disputa los días 9 y 10 de octubre.

¿Cómo se presenta esa Copa Ibérica que ya lograron ganar en la primera edición?

Es donde se va a ver el nivel del equipo, después de un mes y medio de preparación. Además, no deja de ser otro título en juego.

¿Quiénes cree que van a ser los principales rivales en la Superliga esta temporada?

Este año en la Liga pienso que han hecho un equipo coqueto el Valencia, Leganés y Melilla. Teruel es una incógnita, el Cisneros siempre suele hacer buenos equipos, pero por ejemplo no veo a Unicaja peleando por estar arriba.

La obra de remodelación del Centro Insular de Deportes entra ya en su recta final. ¿El Guaguas retornará al CID o se quedará en el Arena?

Nos quedamos en el Arena. Es algo que ya está hablado con el consejero de Deportes y con el presidente del Cabildo. Cuando vinieron a vernos les comentamos que abajo nosotros no teníamos una oficina, allí van a jugar cuatro o cinco equipos, mientras que aquí sólo va a haber uno y creo que podemos cohabitar con el baloncesto sin ningún problema. Nos vamos a quedar aquí. Estamos incrementando el número de abonados de un año a otro, este año están renovando todos los abonados prácticamente, aunque muchos de ellos nos han comentado que están esperando a septiembre para realizar los trámites y ya tenemos a 60 nuevos.

¿Qué objetivo se han marcado para la campaña de abonados de este año?

Actualmente, tenemos a 500 abonados y nuestro objetivo es alcanzar los 1.500.

¿El descenso a la Primera FEB del Granca ha hecho que se equilibre el estatus entre ellos y ustedes?

Hemos colaborado con el Granca como si ellos continuasen jugando en la ACB. Siempre hemos tenido una buena relación con el personal del Gran Canaria, sólo tuvimos algún problema en el pasado con Savané y con Lakovic. Siempre vamos a tratar de colaborar, de ayudar, de que haya buena armonía dentro del Arena, porque todos queremos que ellos vuelvan a ascender a la ACB.

¿En qué situación se encuentra la fusión del Guaguas con la UD Las Palmas?

El pensamiento de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la UD, es el de esperar al año que viene. Debo decir que en mi caso tengo a gente que es favorable y gente que no lo es, pero tengo claro que es importante contar en la Isla con un club fuerte en tres o cuatro modalidades deportivas, de las que alguna juega en Europa. En el caso del Granca si asciende el año que viene podría incluso también a optar a jugar competiciones europeas, junto a nosotros y además, la propia UD tiene posibilidades de ascender a la Primera División. Sería un club con una gran importancia, con la posibilidad de tener un abono común para los aficionados que tuvieran y beneficiarnos todos los equipos. Personalmente, no voy a imponer nada y acataré la decisión de la asamblea del club, pero mi opinión personal es que sería más positivo que negativo el hecho de tener un macro club en Gran Canaria.

¿Cómo van las relaciones con el presidente de la RFEVB, Felipe Pascual?

Mantenemos diferencias, aunque no con la acritud que yo personalmente tenía hace unos meses, pero sigo pensando que no tenemos un espónsor para la Liga, no han invertido en los Challenge -ojo de halcón- y hemos tenido que comprarlos nosotros, mientras que ellos tienen dos y no los utilizan, no puede ser que vayamos a jugar la Supercopa de España y no nos pongan ni la guagua desde Madrid hasta Valladolid, a pesar de que ellos han cobrado un dinero importante, no le dan nada a los equipos que realmente son los que ponen el espectáculo. Por mis protestas del año pasado este año se dio por primera vez unos 3.000 euros de media a cada uno de los equipos que jugaron la Copa del Rey. Si los equipos generan, como fue en el caso de Valencia, entre taquilla y el dinero que pusieron las instituciones, cerca de 300.000 euros, no se puede obviar que tienes que pagarle a los actores. Es una lucha en la que creo que tengo la razón y en ese sentido el presidente de la RFEVB deja mucho que desear. Los clubs le entregamos cada año a la RFEV 1,4 millones de euros, entre las licencias, las fichas y las inscripciones y ellos no reinvierten nada de lo que le entregamos.

¿Qué objetivo se marca para esta temporada en la Champions?

El objetivo mínimo debe de ser el de superar la fase de grupos y clasificarse entre los dos primeros. Pero, la ilusión personal que tengo es la de llegar a disputar una Final a Cuatro. La hemos rozado en dos ocasiones. El año pasado tuvimos la mala suerte que nos tocó dos veces, en el grupo y en los cuartos el campeón del mundo. Si nos hubieran tocado los polacos pienso que habríamos pasado. Este año creo que hemos tenido suerte en el sorteo y veremos si puede ser este un gran año.