'Macaco' y 'Maeña' 9 arrancan como líderes del XV Trofeo César Manrique tras una intensa primera jornada en Arrecife

El XV Trofeo César Manrique de Cruceros ya tiene a sus primeros protagonistas tras la celebración ayer viernes de la jornada inaugural en aguas de Arrecife. La competición, una de las citas destacadas de la vela de crucero en Canarias, comenzó oficialmente después de la presentación del evento y la reunión de patrones celebradas en el Real Club Náutico de Arrecife (RCNA).

La actividad deportiva arrancó frente a la playa de El Reducto, donde las 13 embarcaciones participantes tuvieron que afrontar unas condiciones exigentes. El viento del nordeste sopló con una intensidad cercana a los 20 nudos, obligando a las tripulaciones a emplearse a fondo en las dos pruebas programadas para esta primera jornada.

'Macaco' toma el liderato provisional

Tras las dos mangas disputadas, el barco 'Macaco', patroneado por Lucio Pérez Aranaz y representante del Real Club Náutico de Tenerife, se situó al frente de la clasificación general con cuatro puntos.

La embarcación consiguió un primer y un segundo puesto, resultados que le permiten liderar provisionalmente la competición gracias al sistema de desempate. No obstante, la diferencia con sus perseguidores es mínima, por lo que todo queda abierto para la jornada definitiva.

'Maeña 9' firma una actuación destacada

Uno de los nombres propios del día fue 'Maeña 9', patroneado por Andrés Martín Monje Batista. La embarcación tinerfeña logró imponerse en las dos regatas celebradas, sumando únicamente dos puntos en su casillero.

Su actuación adquiere aún más relevancia al competir en el Grupo 4, donde comparte categoría con barcos de mayor eslora. Gracias a esos resultados, lidera con autoridad su división y ocupa la segunda posición de la clasificación absoluta, empatado a puntos con el líder.

Por detrás de Maeña 9 se encuentra' Manitu', de Pedro J. Rodríguez, que acumula cuatro puntos y se mantiene en la lucha por las primeras posiciones del grupo.

'Teguise Lanzarote Sailing Paradise' reacciona tras un contratiempo

También tuvo protagonismo el 'Teguise Lanzarote Sailing Paradise', patroneado por Alejandro Morales Quintana. La embarcación lanzaroteña completó una destacada primera regata, aunque una salida fuera de línea, conocida en el ámbito náutico como OCS (On Course Side), terminó penalizando su resultado.

Lejos de acusar el golpe, el equipo reaccionó en la segunda manga con una victoria parcial. Sin embargo, la sanción de la primera prueba condiciona su posición provisional, situándolo cuarto dentro de su grupo.

Clasificación muy ajustada antes de la jornada final

La lucha por el triunfo final se mantiene completamente abierta. Tras la primera jornada, 'Cachito', de Augusto Escolar, ocupa la tercera posición de la clasificación general con siete puntos, mientras que' Sorcery', de Antonio L. Hernández Manchado, se sitúa cuarto con doce puntos.

Las escasas diferencias entre las embarcaciones mejor clasificadas anticipan una jornada decisiva con máxima igualdad y emoción en el campo de regatas de Arrecife.

Una cita consolidada en la vela canaria

El Trofeo César Manrique forma parte del Circuito Canario de Alto Nivel, una competición que reúne cada temporada a algunas de las principales embarcaciones de crucero del archipiélago.

La regata está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y Calero Marinas, con Marina Lanzarote como puerto anfitrión. Además de la competición deportiva, el evento incluye actividades de convivencia dirigidas a las tripulaciones participantes.

La prueba cuenta con el respaldo institucional del Cabildo de Lanzarote, a través de las áreas de Turismo y Deportes, así como del Ayuntamiento de Arrecife y su Concejalía de Deportes, además de la colaboración de Cicar, Balearia y Hotel Miramar.