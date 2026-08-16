Alejandro Mayor y Yasmina Castro ganan la distancia reina de la XI Famara Total en Lanzarote

La XI edición de la Famara Total concluyó este sábado en Caleta de Famara con Alejandro Mayor Guzmán y Yasmina Castro Chacón como ganadores de la prueba principal, de 45 kilómetros. La competición, organizada por el Ayuntamiento de Teguise, volvió a convertir durante tres jornadas el entorno de La Caleta en punto de encuentro para corredores, familiares y aficionados al deporte.

La jornada del sábado arrancó a las 7:00 horas con la salida de la distancia reina y continuó durante la mañana con las distintas modalidades programadas. Las primeras horas estuvieron marcadas por cielos cubiertos y temperaturas moderadas, unas condiciones que acompañaron a los participantes durante unos recorridos caracterizados por su exigencia.

La prueba se desarrolló por el entorno de Famara, donde los corredores tuvieron que afrontar las dificultades propias de una carrera de montaña y larga distancia.

Alejandro Mayor se impone en los 45 kilómetros

En la clasificación masculina de la distancia de 45 kilómetros, la victoria correspondió a Alejandro Mayor Guzmán, representante del C.D. Oso Canarias Cultural Vertical.

El segundo puesto fue para Yonet González Ramos, mientras que Octavio León Díaz, del C.D. Stone, completó el podio de la categoría masculina.

En la competición femenina, Yasmina Castro Chacón, del Tinganar, logró el primer puesto y se convirtió en vencedora de la distancia reina. Raquel Rivero Delgado, del Aiadelante Team Tenerife, terminó segunda, mientras que Vianney González Luis ocupó la tercera posición.

De esta manera, ambos vencedores se llevaron los principales triunfos de una prueba que forma parte ya del calendario deportivo de Teguise y que mantiene su vinculación con Caleta de Famara.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, felicitó a los ganadores y al conjunto de participantes y puso el acento en la implicación de los vecinos de La Caleta en el desarrollo de la carrera. Según señaló, la prueba se encuentra estrechamente vinculada al núcleo costero y cuenta cada año con la participación de sus residentes.

Yoel de Paz y Anya Lamprecht repiten victoria en los 25 kilómetros

La distancia de 25 kilómetros dejó otro de los resultados destacados de esta undécima edición. Yoel de Paz Baeza, del WildTrailProject, consiguió la victoria masculina, mientras que Anya Lamprecht Alfonso, del C.D. Latitud 29º, fue la primera clasificada en categoría femenina.

Ambos corredores consiguieron además un doblete durante la edición de este año. Tanto De Paz como Lamprecht habían ganado previamente la Vertical Nocturna, celebrada el jueves como primera actividad competitiva de la Famara Total.

La competición continuó con otras distancias adaptadas a diferentes perfiles de participantes. En los 15 kilómetros, los primeros puestos fueron para Ione Guerra Almeida, del Arista Pro Team, y Ildiko Csilla Biro, del JCHRunning.

Por su parte, Tinguaro Quintero del Rosario, del Tenerife CajaCanarias, y María Camacho Pérez, del Club Atletismo Brisas de El Paso, se impusieron en los 7,5 kilómetros.

Una programación que comenzó el jueves

La XI Famara Total se estructuró en tres jornadas de competición y actividades deportivas. El programa comenzó el jueves con la Vertical Nocturna, una prueba que sirvió de apertura a la edición.

El viernes llegó el turno de la Famara Chinijos, destinada a los participantes más jóvenes, antes de que el sábado se concentrara la mayor parte de la competición con las carreras de 45, 25, 15 y 7,5 kilómetros.

La jornada final también incluyó una modalidad de senderismo, ampliando la participación más allá de las pruebas competitivas.

La organización planteó así un programa que combinó diferentes distancias y formatos durante tres días, con Caleta de Famara como centro de las actividades.

Organización y seguridad durante las pruebas

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teguise, Alejandro Ramírez, realizó un balance positivo de la undécima edición y destacó el trabajo realizado por las personas y equipos que hicieron posible el desarrollo de las carreras.

En una prueba de estas características resulta necesaria la coordinación entre organización, voluntariado y servicios destinados a garantizar la seguridad de los participantes. El Ayuntamiento agradeció expresamente la labor desarrollada por voluntarios, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia durante las distintas jornadas.

La XI Famara Total estuvo organizada por el Ayuntamiento de Teguise, con los servicios de organización de Cronoline Eventos, y contó con la colaboración del Cabildo de Lanzarote y Lanzarote Sports Destination.