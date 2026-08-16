El Gran Canaria Bike Team se sube al podio por equipos en Mungia

El Gran Canaria Bike Team volvió a demostrar en el GP Mungia que el rendimiento colectivo puede marcar diferencias incluso sin contar con corredores entre los primeros puestos de la clasificación individual. El conjunto cadete terminó segundo por equipos, empatado a tiempo con el Camargo-P.C. Sprint, ganador de una carrera que congregó a 200 participantes.

El mejor representante del GCBT fue Pablo Álvarez, que cruzó la meta en octava posición. Por detrás finalizaron Asier Álvarez, decimosexto; Néstor Herrera, vigésimo noveno; Álvaro Gómez, quincuagésimo primero, y Ayose Robaina, sexagésimo octavo.

La suma de sus actuaciones permitió al equipo alcanzar un puesto de podio especialmente valioso por su carácter colectivo, sin necesidad de depender de una actuación individual sobresaliente.

El resultado refleja además la filosofía que el club trata de inculcar desde sus categorías de formación: la importancia de que cada corredor aporte al objetivo común. La plantilla cadete está formada por ocho ciclistas, aunque cinco participaron en Mungia, procedentes de Agüimes, Telde, Teror, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Daniel Lado continúa su adaptación a la categoría Élite-Sub23

La actividad del club durante el fin de semana se extendió también a la categoría Élite-Sub23, donde el Gran Canaria-EKD Bike Team disputó dos pruebas del calendario vasco. El proyecto nace del acuerdo con el histórico Eibarko Klub Deportiboa (EKD) y busca acompañar a los jóvenes ciclistas en el último escalón formativo antes del profesionalismo.

En ambas carreras destacó Daniel Lado, corredor de Telde y una de las principales apuestas de futuro de la estructura. El ciclista grancanario terminó 36.º en el Circuito Ayala, donde su equipo ocupó la decimotercera posición, y fue 54.º en la Leintz Bailarako Itzulia, con el Gran Canaria-EKD clasificado en duodécimo lugar.

Para Lado, al igual que para otros integrantes del proyecto, 2026 está siendo una temporada de transición tras el salto a la categoría Élite-Sub23. El cambio obliga a adaptarse a un nivel competitivo superior, aunque su progresión desde las categorías inferiores permite al club mantener expectativas sobre su evolución.

El fin de semana dejó así dos perspectivas dentro de una misma estructura: por un lado, la proyección individual de los jóvenes que aspiran a acercarse al ciclismo profesional y, por otro, la fortaleza del trabajo colectivo en las categorías de base.

El segundo puesto conseguido por los cadetes en Mungia representa precisamente esa segunda vía: convertir la regularidad y el esfuerzo conjunto en un resultado de primer nivel.