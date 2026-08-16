'Maeña 9' se proclama campeón absoluto del XV Trofeo César Manrique de Cruceros en Lanzarote

El 'Maeña 9', del Real Club Náutico de Tenerife y con Andrés Martín Monje Batista al frente, se proclamó este sábado vencedor absoluto del XV Trofeo César Manrique de Cruceros, celebrado frente a las playas de El Reducto, en Arrecife.

La segunda jornada de la competición permitió completar las dos pruebas previstas gracias a unas condiciones de viento favorables. La actividad comenzó a las 11:00 horas, con viento del Nordeste de alrededor de 18 nudos, una intensidad que permitió desarrollar con normalidad las dos mangas programadas.

Tras completar el recorrido, Maeña 9 terminó en lo más alto de la clasificación general, seguido por 'Macaco', patroneado por Lucio Pérez Aranaz, y 'Cachito,' con Augusto Escolar como patrón. Ambas embarcaciones ocuparon las otras dos posiciones del podio absoluto.

El triunfo permitió al barco tinerfeño confirmar el buen rendimiento mostrado durante las diferentes pruebas del Trofeo César Manrique.

Macaco y Maeña 9 ganan sus respectivos grupos

La clasificación por grupos dejó también varios protagonistas. En el grupo 0-3, la victoria correspondió a 'Macaco', de Lucio Pérez Aranaz. El segundo puesto fue para Cachito, mientras que T'eguise Lanzarote Sailing Paradise', patroneado por Alejandro Morales Quintana, consiguió finalizar tercero.

En el grupo 4, Maeña 9 volvió a situarse en la primera posición. El podio lo completaron 'Manitu', de Pedro J. Rodríguez, en segunda posición, y 'Altamar I', patroneado por Francisco Curbelo, en tercera.

Regata César Manrique 2026 en Lanzarote / La Provincia

Uno de los resultados más destacados de la competición fue precisamente la recuperación protagonizada por 'Teguise Lanzarote Sailing Paradise'. La embarcación había comenzado el Trofeo con un fuera de línea en la primera prueba, una penalización que afectó de forma importante a su posición inicial.

Sin embargo, el equipo logró mejorar sus resultados en las siguientes mangas y recuperar puestos en la clasificación. La reacción le permitió terminar finalmente en la tercera posición de su grupo y cerrar la competición con un puesto en el podio.

Entrega de premios y cierre de la competición

La jornada terminó con el acto de clausura del XV Trofeo César Manrique, durante el que se entregaron los reconocimientos correspondientes a los tres primeros clasificados de cada grupo.

También hubo espacio para el tradicional farolillo rojo, que en esta edición fue para la embarcación 'Marra'.

En la ceremonia participaron Juan Monzón, consejero del Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote; Davinia Deniz, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arrecife; Julio Romero, presidente del Real Club Náutico de Arrecife, y José Calero, presidente de Calero Marinas.

La entrega de trofeos puso el punto final a la parte deportiva de una jornada que también incluyó actividades dirigidas a las tripulaciones. Tras la competición se celebró una barbacoa para los participantes, acompañada por la actuación del grupo local Kerala.

Una prueba integrada en el Circuito Canario de Alto Nivel

El Trofeo César Manrique de Cruceros alcanzó este año su decimoquinta edición y forma parte del Circuito Canario de Alto Nivel. La competición está organizada por el Real Club Náutico de Arrecife y Calero Marinas, mientras que Marina Lanzarote ejerció como puerto anfitrión.

La prueba cuenta con el respaldo del Cabildo de Lanzarote, a través de sus áreas de Turismo y Deportes, y del Ayuntamiento de Arrecife y su Concejalía de Deportes. También colaboran Cicar, Balearia y Hotel Miramar.