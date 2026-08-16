El Rocasa Gran Canaria se proclamó este domingo campeón del V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán tras imponerse por 31-25 al MSK IUVENTA Michalovce en el encuentro decisivo celebrado en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde.

La última jornada del torneo arrancó con el enfrentamiento entre Zonzamas Plus Car Lanzarote y Conservas Orbe Zendal BM Porriño y culminó con el duelo entre Rocasa y Michalovce, que llegaban con opciones de conquistar el título.

Ante una numerosa afición, el choque decisivo comenzó con un ritmo elevado, especialmente por parte del conjunto eslovaco, que encontró buenas situaciones al contraataque y consiguió llevar la iniciativa durante buena parte del primer periodo.

En el Rocasa, Almudena Rodríguez y María Correia asumieron protagonismo ofensivo para responder al acierto del Michalovce, que, salvo por el 1-0 inicial, se mantuvo por delante en el marcador durante gran parte de la primera mitad.

Rocasa Gran Canaria conquista el V Torneo Internacional Servatur Costa Mogán / Maran Marketing

El equipo teldense logró igualar el encuentro a nueve goles en el minuto 20. A partir de ese momento, las defensas elevaron su intensidad y el ritmo anotador descendió. También destacó bajo palos Lulu Guerra, con varias intervenciones de mérito que mantuvieron al Rocasa dentro del partido.

Las locales dispusieron de la última posesión antes del descanso para ponerse por delante, pero no lograron convertirla y el encuentro llegó al intermedio con empate a 11.

El Rocasa rompe el partido tras el descanso

El conjunto dirigido por Dejan Ojeda necesitaba ganar para conquistar el título, ya que cualquier otro resultado habría entregado el campeonato al equipo eslovaco. Esa necesidad se reflejó en el arranque de la segunda mitad.

El Rocasa firmó un parcial de 6-1 en los primeros seis minutos, situando el marcador en 17-12 y cambiando por completo el rumbo del encuentro. Fernanda Lima lideró al conjunto teldense durante ese tramo, mientras Irene Botella dejó varias acciones de calidad y las jugadoras de la cantera aportaron velocidad al juego.

Rocasa Gran Canaria conquista el V Torneo Internacional Servatur Costa Mogán. / Maran Marketing

Las grancanarias no bajaron el ritmo y consiguieron mantener durante toda la segunda mitad una renta de, al menos, cuatro goles. En los últimos minutos, las paradas de Ana Palomino y la solidez defensiva permitieron ampliar la diferencia hasta los siete tantos, la máxima ventaja del encuentro.

El Michalovce redujo ligeramente la distancia en el tramo final, pero el Rocasa controló el partido hasta certificar el triunfo por 31-25, resultado que le permitió levantar el título.

En el otro encuentro de la jornada, el Zonzamas Plus Car Lanzarote consiguió su primera victoria del torneo tras derrotar por 24-21 al Conservas Orbe Zendal BM Porriño, rival al que también se enfrentará esta temporada en la Liga Guerreras Iberdrola.

Rocasa Gran Canaria conquista el V Torneo Internacional Servatur Costa Mogán / Maran Marketing

El conjunto lanzaroteño llevó la iniciativa desde el inicio y llegó a disponer de una ventaja de seis goles en la primera mitad (9-3), antes de alcanzar el descanso con un marcador favorable de 12-7.

En la segunda parte, Zonzamas amplió su renta hasta los siete tantos (17-10), aunque varias exclusiones, incluida una de su portera, permitieron al Porriño acercarse y mantener sus opciones. Las conejeras supieron administrar la ventaja conseguida y terminaron llevándose el encuentro por 24-21.

Con estos resultados, el Rocasa Gran Canaria cerró el torneo como campeón, por delante del MSK IUVENTA Michalovce, segundo clasificado. Zonzamas Plus Car Lanzarote terminó tercero y Conservas Orbe Zendal BM Porriño ocupó la cuarta plaza.

El V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán, disputado durante tres días en formato de liguilla, reunió en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde a cuatro equipos de alto nivel como parte de su preparación para la nueva temporada.