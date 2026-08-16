Samu Carmona retiene la corona Intercontinental WBA del peso mosca y mira a los ojos al mundial

Samuel Carmona está de dulce. El púgil grancanario ofreció una exhibición en el Casino de Buenos Aires, ante el venezolano Josber Pérez, al que derrotó en diez asaltos por decisión unánime de los jueces (99-91, 97-93 y 98-92), en la defensa de la corona Intercontinental WBA del peso mosca.

El combate, que fue encuadrado en la velada WBA KO a las Drogas, mostró la mejor versión de un Carmona que tiene entre ceja y ceja volver a optar al cinturón mundial, objetivo para el cual era clave lograr el triunfo la pasada madrugada ante un rival que no se lo puso nada fácil.

El boxeador canario venía de derrotar por KO técnico en su última pelea frente a Rodrigo Ramírez, triunfo que sumado al de anoche le colocan entre los tres mejores púgiles de la categoría y en uno de los más firmes aspirantes a la corona mundial.

De menos a más, controlando el cuadrilátero

Desde el arranque de la pelea, su adversario intentó imponer su fortaleza física y llevar el combate a la distancia corta, pero Carmona tiró de inteligencia y supo desactivar la trampa del venezolano, con una defensa sin fisuras y un ataque en el que su golpeo recto y los ataques al cuerpo de su oponente, le permitieron con el trascurso de los minutos imponer el ritmo que más le convenía.

Los golpes al cuerpo y las combinaciones de ganchos de Pérez eran respondidas por el grancanario que tomaba el mando del cuadrilátero por completo una vez superado el ecuador de la batalla.

Carmona conseguía llevar a Pérez contra las cuerdas, castigándole con dureza para asegurar una victoria que le permite mantenerse firme en su objetivo por el cetro mundial.

Carpona conecta su poderoso jab en el rostro de Pérez. / LP/DLP

La clave: la distancia

Al término de la pelea el púgil isleño agradeció el trato de la afición argentina: "Me trataron muy bien, se volcaron en todo momento conmigo, además, el escenario en el que se desarrolló la pelea me vino muy bien, estuve muy cómodo en todo momento y pude trabajar muy bien, conseguí boxearle muy bien en la distancia y cogerle los tiempos. A medida que fueron pasando los asaltos me fui sintiendo cada vez mejor. En la esquina, mi entrenador Mehdi y Feluco, hicieron un buen trabajo y entre todos pudimos sacar el combate hacia adelante".

En su opinión, la clave para llevarse el triunfo por unanimidad ante el venezolano estuvo "en la distancia, porque aunque me paré un par de veces con él, yo estaba muy bien preparado, supe cogerle los tiempos, cada vez que entraba le recibía con las manos con el jab -golpe recto de ataque lanzado con la mano adelantada- y siento que estuve a un nivel top con él".

Carmona levanta su brazo derecho victorioso con el cinturón de campeón en su hombro. / LP/DLP

Próxima parada, el mundial

Con esta victoria "si no me equivoco me pongo entre los tres primeros y creo que el siguiente paso será pasar una eliminatoria y después el mundial", afirma Carmona desde Buenos Aires con esa sonrisa cómplice de quien siente que el objetivo está cerca de convertirse en una realidad.

El grancanario siente que está en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, aunque es consciente de la importancia de "lograr las cosas paso a paso". En esta evolución hacia su mejor versión como boxeador considera que "son claves las preparaciones que hacemos fuera, los esparring que traemos, el trabajo en equipo, es un conjunto de todo que al final se ve reflejado sobre el ring".

Por delante 14 horas de regreso a España y unas merecidas vacaciones antes de cerrar su próxima pelea, que puede ser la antesala de la gloria mundial.