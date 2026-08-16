Saúl Castro y Raquel García-Cabrera ganan la primera Servatur Rainbow Family en Maspalomas

La primera edición de la Servatur Rainbow Family en Maspalomas se estrenó con todas las plazas agotadas y con Saúl Castro y Raquel García-Cabrera como primeros vencedores de su prueba competitiva. La cita reunió a 500 participantes de todas las edades en una jornada que combinó deporte, actividades familiares, música y solidaridad en el sur de Gran Canaria.

Desde primera hora de la tarde, el Parque Europeo de Playa del Inglés se convirtió en el epicentro del evento, con los característicos polvos Holi, un calentamiento multitudinario y diferentes actividades y talleres dirigidos a los más pequeños.

La vertiente solidaria tuvo también un papel protagonista. La carrera permitió recaudar 2.500 euros para la Fundación Pequeño Valiente, dedicada al acompañamiento de niños con cáncer y sus familias. Servatur, patrocinador principal de la prueba y que celebra este año su 50 aniversario, decidió duplicar la cantidad recaudada.

La Servatur Rainbow Family, que contó además con el patrocinio de la Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, comenzó con la prueba participativa de 1,6 kilómetros Rainbow Family Mile, que llenó de color las calles de Playa del Inglés y congregó a corredores de todas las edades.

Después llegó el turno de los cinco kilómetros competitivos, en los que Saúl Castro y Raquel García-Cabrera se impusieron en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Castro y García-Cabrera dominan los cinco kilómetros

Saúl Castro fue el primero en cruzar el arco de meta con un tiempo de 15 minutos y 10 segundos (15'10"). Jorge Álvarez terminó en segunda posición con 15'41", mientras que Matías Dumpiérrez completó el podio masculino con un registro de 16'08".

En categoría femenina, Raquel García-Cabrera confirmó su condición de favorita y se llevó el triunfo con un tiempo de 18 minutos y 20 segundos (18'20"). Antonella Karla Monti fue segunda con 20'07", mientras que Mayra Gisel Pino Gallardo se hizo con la tercera posición tras detener el cronómetro en 20'35".

La prueba reunió a participantes procedentes no solo de Canarias y distintos puntos de la Península, sino también de países como Alemania, Países Bajos, Bielorrusia, Polonia, Italia, Rusia, Eslovenia, Colombia o Dinamarca.

Primera edición de la Servatur Rainbow Family / Top Time

El público también respondió durante toda la jornada, ocupando las calles próximas al recorrido para animar a los corredores. A la programación deportiva se sumaron sorteos promovidos por las empresas colaboradoras y diferentes actividades de entretenimiento.

La jornada terminó con música en directo en un Parque Europeo lleno para la actuación de Los Salvapantallas, poniendo el cierre a una cita que volvió a combinar los elementos que caracterizan a Rainbow Family: deporte, familia, color, diversión y solidaridad.

El evento contó con la presencia del presidente de Pequeño Valiente, José Jerez, acompañado por usuarios, familias y trabajadores de la fundación. También asistieron el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y la concejala de Turismo y Eventos, Yilenia Vega, entre otras autoridades, además de representantes y trabajadores de Servatur.

Tras su estreno en Maspalomas, Rainbow Family continuará su calendario con próximas citas en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y, por primera vez, Santa Lucía de Tirajana.

La I Servatur Rainbow Family Maspalomas estuvo organizada por Top Time Eventos, con el respaldo de Servatur Hotels & Resorts y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Turismo. También colaboraron Hospitales San Roque, Euronordic, Canafruit, Emicela, Aguas de Teror y Sloan, además de Angry Birds Activity Park, Holiday World Maspalomas, Multiacuatic, Acuario Poema del Mar y las agencias de viajes Ving Tjäreborg Spies.