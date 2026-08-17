Echa a rodar el Heidelberg Volkswagen de Gabriel Navarro

Pilas cargadas y ganas de trabajar en el primer día de entrenamientos del Heidelberg Volkswagen, que arranca con ilusiones renovadas una temporada 2026-27 en la que buscará dar el máximo en las cinco competiciones y llegar lo más lejos posible en cada una de ellas.

Como primera toma de contacto, las jugadoras han recibido una charla del cuerpo técnico, encabezado por Gabriel Navarro y con Alexis Valido como asistente, y de la dirección del club, con el objetivo de conocer el funcionamiento de la entidad y comenzar a sentar las bases de un proyecto que reciben con ilusión desde dentro del club.

El vigente subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola mantiene su columna vertebral para el proyecto de la nueva campaña, en el que sellan su continuidad las capitanas Claudia Figueroa y Mireia Guilabert, además de Sulian Matienzo y Blanca Martínez.

Siete fichajes

A estos cuatro baluartes se suman los fichajes de Dayana Segovia, Florencia Giglio, Louise Sansó, Alessandra Hurtado, Winderlys Medina, Ale del Burgo y María Pérez, que llegan a la entidad colegial para dar un salto de nivel y aportar su calidad y compromiso.

La canterana Mia Betancor, actualmente concentrada con la selección española sub 19, pasará a formar parte del primer equipo a todos los efectos. Karla Santana, Martina Armas y Morena Benotmane se unirán al equipo durante la pretemporada.

El Heidelberg pone las primeras piedras de una temporada en la que, más allá de Liga Iberdrola y la lucha por la Copa de la Reina, disputará nuevamente competición europea, en la CEV Cup. Además tendrá la final de la Supercopa de España y participará en la Copa Ibérica, premios a su bagaje en el último curso.