Margalida Pizà, líbero internacional del Emalsa Gran Canaria: "Quiero incorporar al Olímpico esa garra y esas ganas de ganar que me caracterizan"

¿Cómo se encuentra tras cambiar de isla, al pasar de jugar en el Haris a hacerlo esta temporada con el Emalsa Gran Canaria?

Estoy muy contenta con el cambio, al final el proyecto que me plantearon en el Emalsa Gran Canaria me pareció muy ambicioso y estoy con muchas ganas de empezar. Necesitaba un cambio y conocía mucho a Juan Diego García -actual entrenador del Olímpico-, me gusta mucho como trabaja y la dinámica está llevando el club también me gustó, así que me decidí por aceptar la oferta. Tengo que reconocer que en Tenerife también estuve muy bien, me gustaba estar allí, pero necesitaba un cambio y se me brindó la oportunidad perfecta para llevarlo a cabo.

El CAEP Soria, Alcobendas, Haris y ahora el Olímpico. Es usted una jugadora que suele permanecer varios años en un mismo equipo, ¿cómo la convencieron para cambiar de aires este verano?

Me decanté mucho hacia la opción del Olímpico por el proyecto deportivo que me plantearon. Cuando disputé el Mundial Universitario coincidí con Juan Diego y la verdad es que me gustó mucho como trabaja y creo que ellos sabían que por ahí me podían enganchar (risas), porque era un poco mi debilidad, ya que soy una jugadora a la que le gusta mucho trabajar bien en los entrenamientos para ir mejorando en el día a día. También me ayudó a decidirme el saber que íbamos a tener un equipo muy competitivo, que aspira a ganar la Liga Iberdrola y que compite en Europa. Eran motivos que me llamaron la atención y que quería.

Llega a un club que estaba acostumbrado a ganarlo todo prácticamente en España, pero lleva un par de temporadas de sequía en cuanto a la consecución de títulos, además de ver como sus vecinas del Heidelberg Volkswagen ganaban una Liga, ¿qué ambiente se ha encontrado en el equipo? ¿Hay ganas de sacarse esa espinita y volver a levantar un título?

Estoy convencida de que el equipo va a trabajar con el objetivo claro de volver a ganar títulos y para estar arriba en la competición. Queremos volver a ser un equipo que tenga nombre y que se gane el respeto del resto de equipos, que aunque ya lo tiene, necesitas volver a ganar para mantenerlo.

¿Ha tenido ocasión de tener ya una primera toma de contacto con su nuevo equipo o se incorporó directamente a la concentración de la selección española?

Me incorporé directamente a la concentración de la selección española, con Pascual Saurín -exentrenador del Olímpico-, en el CAR de Murcia, donde nos estamos preparando para disputar el Europeo que empieza para nosotras en Baku (Azerbaiyán). Viajamos el jueves y la verdad es que aunque no he podido estar físicamente con el equipo, sí que estoy en dinámica de entrenamientos con la selección desde hace varias semanas, por lo que aunque no podré hacer la pretemporada con ellas, sí que voy a llegar bastante entrenada y en forma para unirme al grupo. Tengo muchas ganas de incorporarme al equipo, de conocer a las chicas, empezar a entrenar e integrarme con ellas.

¿Con qué objetivo va la selección a este Eurovolley?

Nuestro objetivo mínimo es el de lograr el pase a los octavos de final. Tenemos un grupo muy competitivo, con equipos fuertes -Azerbaiyán, Bélgica, Portugal, Rumanía y Países Bajos-, que es cierto que varios de ellos están un poco por encima de nuestro nivel, por lo que ganar a los que están a nuestro nivel y poder plantarles cara a los que están por encima, tiene que ser nuestro objetivo, hacer un buen juego y competir, que es lo que nos interesa y estamos consiguiendo hacer durante los últimos años, no dejarnos nada en el tintero y disfrutar. El Europeo, al igual que el Mundial, son experiencias increíbles, además de ser importantes de cara al ránking que ahora mismo es lo que determina poder clasificarte para jugar un Mundial o un Europeo. Hace dos años ya conseguimos pasar a octavos, aunque por desgracia nos cruzamos con Italia y fue un partido muy bonito de jugar en Florencia. Sería increíble poder volver a vivir algo similar en este Europeo.

¿Qué rivales ve más fuertes esta temporada en la pelea por el título de la Liga Iberdrola?

Espero una Liga similar a la de este último año, muy igualada, cada partido va a ser una batalla, todo el mundo tiene equipo para competir y al final se va a decidir por pequeños detalles. Va a estar muy disputada. Es lo bonito tener esa presión antes de cada partido, le va a dar emoción. Arriba pienso que tanto el Heidelberg, como el Haris o el Menorca siempre tienen equipos competitivos, pero también hay que contar con el Melilla, Sevilla o Haro suelen competir muy bien. Los equipos que han subido este año también parece que tienen buenos proyectos y habrá que ver que es lo que plantean.

Este año su principal competencia la tiene en casa. El equipo ha optado por duplicar todas las posiciones y va a estar caro tener minutos. En su caso, ¿cómo ve esa competencia sana con Belly en la posición de líbero?

Me gusta mucho el poder tener esa competencia porque implica tener que esforzarte más y sacar lo mejor de ti en el día a día, que al final es lo que yo quiero, el tener que luchar y pelear por mi puesto, siempre desde una competencia sana y disfrutar con lo que hago. La Liga es larga, tenemos que competir en Europa y en España y los minutos me los ganaré en cada entreno y en cada partido, que es donde hay que demostrarlo para ganarme o la titularidad o los minutos que sean.

Siempre ha sido una jugadora con fama de guerrillera, de las que nunca da un balón por perdido. Sólo hay que recordar aquel Alcobendas del que usted formó parte y que consiguió arrebatarle una Copa de la Reina al Olímpico de Pascual Saurín ...

Soy una chica de pueblo, muy peleona y me gusta mucho luchar cada pelota y sobre todo tener esa esencia en el campo. Tener calidad y un buen nivel es muy importante, pero tener esa presencia de grupo también lo es y creo que este año si logramos caracterizarnos por esa actitud guerrillera, de ser pesadas porque defendemos y lo levantamos todo, nos va a dar un punto de calidad muy importante. Cuando estaba en el Alcobendas el equipo lo peleaba todo y se dejaba la piel en la pista y eso nos llevó a ganar aquella Copa de la Reina. Es algo que me gustaría llevar al Olímpico este año, esa garra y esas ganas.

De sus nuevas compañeras ¿con quién le hace más 'ilusión' el poder jugar este año?

He tenido la suerte de haber jugado anteriormente con Jessica Akamere, de jugar en la selección con Inés Victory y del resto, en un All Star pude compartir pista con Magui Frías, tuve la oportunidad de tratarla y la verdad es que me encantó estar con ella y tengo ganas de que podamos volver a jugar juntas. También me apetece poder volver a coincidir en un equipo con Belly y poder jugar con Laura Suárez. Al final le diría que con todas.

Llega a un club atípico, que tiene la fachada exterior de ser un club grande que pelea por todos los títulos, pero internamente se caracteriza por su ambiente familiar, ¿qué le parece esta dualidad?

Ayuda a adaptarse el estar en un ambiente en el que te hacen sentir como en casa, porque las temporadas son muy largas, exigentes y por eso sentir que tienes el apoyo y el calor de la gente es muy importante para cualquier deportista. En mi caso además me caracterizo por ser una persona muy cercana, me gusta tratar con las personas y ese es para mí un punto muy a favor.