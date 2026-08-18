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Miguel Santana prepara en Anfi el asalto al Europeo Máster de Eslovaquia

El nadador del CN Faynagua afrontará los 1.500 y 3.000 metros en aguas abiertas

Miguel Santana en las instalaciones de Anfi Sports Academy

Miguel Santana en las instalaciones de Anfi Sports Academy / LP/DLP

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Rubén Reja

Rubén Reja

Telde

Miguel Santana, nadador del CN Faynagua-Ciudad de Telde, ultima su puesta a punto para competir en el Campeonato de Europa Máster de Eslovaquia donde afrontará las pruebas de 1.500 y 3.000 metros en aguas abiertas. Santana llega a la cita internacional después de meses de trabajo en las instalaciones de Anfi Sports Academy en Gran Canaria y con la motivación de medirse nuevamente con algunos de los mejores especialistas europeos de su categoría.

Santana participará en la categoría +40, dos distancias en las que espera poner a prueba el trabajo realizado durante la temporada y luchar por sus mejores prestaciones.

"Voy con muchísima ilusión y con ganas de competir al máximo. Cuando afrontas un Campeonato de Europa sabes que el nivel es muy alto, pero precisamente eso es lo que te motiva. Quiero disfrutar de la experiencia, competir cada metro y dar todo lo que tengo", explica.

En esta fase decisiva de la preparación, Anfi Sports Academy se ha convertido en una pieza fundamental para el nadador teldense. El centro deportivo le ha permitido desarrollar una preparación específica y completar las últimas semanas de trabajo en unas condiciones óptimas antes de afrontar el campeonato.

"Entrenar en Anfi está siendo clave para llegar bien a Eslovaquia. Tener unas instalaciones de estas características de muchísimo nivel y poder realizar aquí parte importante de la preparación nos permite trabajar con mucha calidad. Ahora estamos en ese momento de afinar, mantener las sensaciones y llegar a la competición en el punto adecuado", explica.

La temporada está dejando además buenas sensaciones para Santana, que ha conseguido resultados destacados en las pruebas de fondo. Entre ellos figura la segunda posición de su categoría en los 1.500 metros del Campeonato de España Máster.

Más allá de los resultados, el objetivo del nadador canario pasa por trasladar a la competición internacional todo el trabajo acumulado durante los últimos meses.

El Campeonato de Europa supondrá además una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia internacional. Santana ya conoce la exigencia de este tipo de competiciones y es consciente de que en pruebas de estas características los pequeños detalles pueden resultar determinantes.

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La estrategia, la salida, el ritmo de carrera, la orientación y la capacidad para responder a los cambios durante la prueba serán algunos de los factores que deberá gestionar en sus dos participaciones.

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