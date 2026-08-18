Piden boicotear en Tenerife la Copa del Mundo de waterpolo femenino por la presencia de Israel
Las plataformas Tenerife x Palestina y BDS Tenerife protestan contra la presencia del país en la competición deportiva que se celebra en la isla.
EFE
Dos plataformas sociales, Tenerife x Palestina y BDS Tenerife, se han mostrado en contra de la participación de Israel en la Copa del Mundo de waterpolo femenino que se celebra del 16 al 23 de agosto en el Puerto de la Cruz, en Tenerife.
En el comunicado publicado por Tenerife x Palestina se ha indicado que “el deporte no puede ser cómplice del genocidio palestino” y que las instituciones “contribuyen a lavar la imagen de violencia y amenaza que representa Israel”.
La plataforma se ha dirigido en su escrito al Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y a la Real Federación Española de Natación.
Mientras, el espacio BDS Tenerife ha pedido a los aficionados “devolver la entrada” y en el caso de que no sea posible, “acudir con banderas y pancartas con símbolos de Palestina” a ver los partidos.
Esta iniciativa busca “denunciar el uso del deporte como estrategia de lavado de cara”.
La Copa del Mundo de waterpolo femenina ya está en marcha tras celebrare el pasado domingo 16 su jornada inaugural.
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