Ariday Rodríguez y Daniela Moreno, reyes mundiales júnior de las artes marciales mixtas

No solo de Ilia Topuria viven las artes marciales mixtas en España. Dos nuevas estrellas alumbran con luz propia en el firmamento de las MMA, ambas con acento canario. El Mundial júnior de IMMAF coronó como nuevos campeones mundiales a dos peleadores del Fighter’s Club de Arucas. Ariday Rodríguez reinó en la categoría Youth D de 40 kg, mientras que Daniela Moreno hizo lo propio en la categoría Youth C de 52 kg.

El luchador teldense ha arrollado a todos sus rivales hasta llegar a la gran final donde no le ha dado ninguna opción al ucraniano Kyrylo Kharchenko por decisión unánime de los jueces. Completó de esta manera un campeonato perfecto imponiéndose a los cinco rivales a los que se enfrentó en los tres días anteriores –Charbel Whaibe (Líbano), Khalifa Abdulla (Emiratos Árabes Unidos), Amrulloh Shadibaev (Uzbekistán) y Logan MacDonald (Reino Unido)–. Su triunfo en Abu Dabi le consolida a nivel internacional como una de las promesas española con mayor proyección en los deportes de contacto.

Nuevo entorchado para la colección

Por su parte, la aruquense Daniela Moreno, de 13 años, completó también un torneo sin fisuras en el que se impuso a sus cuatro rivales, derrotando en la finalísima a la irlandesa Amelia Lennon tras lograr también el veredicto unánime de los jueces.

No es la primera vez que se proclama campeona mundial, habiendo logrado con anterioridad tres entorchados mundiales y dos europeos, en categorías inferiores, pero dentro del marco del IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation).

Segundo doblete español

La gesta de los dos peleadores isleños es historia en las artes marciales mixtas de nuestro país, al ser la segunda ocasión en la historia en la que dos luchadores españoles consiguen proclamarse a la vez campeones mundiales en esta disciplina deportiva.

España se quedó a las puertas de conquistar un tercer oro. La gallega Daniella Thiebaut se tuvo que conformar con la plata tras una final en la que no faltó la polémica. Los jueces dieron la victoria final a la emiratí Kaddy Sulaiman, por decisión unánime de los jueces. La actuación arbitral no fue bien recibida por la delegación española que solicitó una revisión de la decisión al considerar que no se aplicó el reglamento con transparencia e igualdad para todos los participantes. Finalmente se mantuvo la decisión inicial y la deportista española terminó como subcampeona mundial.