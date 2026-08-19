Maite Cazorla, base grancanaria de la selección española: «Hay que soñar en este Mundial, hay equipo para competir con cualquiera»

Maite Cazorla es la única grancanaria que queda en la selección absoluta femenina de baloncesto. La base del USK Praga sabe lo que es ganar la Euroliga, pero se prepara en Tenerife para disputar el que será su primer Mundial, en Alemania, del 4 al 13 de septiembre.

¿Cómo se encuentran en este arranque de la preparación del Mundial de Alemania?

Muy bien. Estamos muy contentas. Nos queda mucho trabajo todavía y muchas cositas que mejorar, pero vamos por el camino que toca ir.

¿Qué valoración hace del último amistoso ante la que será la selección anfitriona, Alemania?

Jugamos dos partidos con ellas, aunque el primero fue a puerta cerrada. Ambos no tuvieron nada que ver. Lo bueno es que aunque no salieran las cosas del todo bien, conseguimos al final sacar el segundo partido, que es lo importante. Siempre hay partidos atascados en los que no terminan de salir las cosas, pero aún así pudimos sacarlo adelante y ganar. Así que nos toca aprender de ello.

Junto con Elena Buenavida son el único bastión canario que queda de momento en la absoluta femenina. ¿Cómo lleva esa responsabilidad de representar al Archipiélago y a su Isla?

Es un orgullo. Ojalá que sigan viniendo muchas canarias más en un futuro. Pero poder estar aquí para mí es un orgullo y poder disfrutar de esa sensación de poder representar a España.

Van a disputar entre el jueves y el domingo un triangular de preparación ante Nigeria y Bélgica en el Santiago Martín. ¿Es especial para usted poder jugar con España ante la afición canaria?

Para mí es muy importante, porque me permite que puedan venir a verme familiares y amigos, porque al fin y al cabo estamos al lado y sólo hay que coger un barquito o un avión. Además es importante que la afición de Tenerife nos pueda ver jugar aquí y animarnos, además de desearnos suerte para lo que viene.

¿Qué objetivo buscan en este torneo internacional?

Seguir creciendo. Obviamente queremos competir y ganar el partido porque somos competitivas, somos España y hay que ganar. Pero lo importante es seguir mirando al futuro, pensar en el Mundial e ir mejorando esos detallitos que nos van a permitir mejorar y seguir creciendo como grupo.

La FEB en su eslogan de la preparación de cara al Mundial reza que ‘Volvemos a Soñar’. ¿Hasta que punto se puede soñar? ¿Es España candidata a todo?

Hay que soñar, claro que sí. Tenemos un equipo que puede competir contra todo el mundo. Pero también es cierto que no tenemos que irnos con la mente ya a lo último. Primero tenemos que pensar en este torneo, luego el que viene en Zaragoza y al final lo importante es cada partido. El primero ante Alemania, luego Mali y por último Japón. Pero claro que todas queremos soñar.

El equipo se encuentra en un proceso de regeneración, vienen de perderse la cita mundialista de 2022, pero ¿tienen una espinita clavada que se quieren sacar en este Mundial dejando el pabellón el lo alto?

De no poder clasificarnos para jugar el anterior Mundial, tenemos ahora esa oportunidad, aunque también es cierto que la generación ha cambiado. Este gen competitivo al final lo tenemos todas, desde pequeñitas, sólo hay que ver los resultados que están obteniendo todas las selecciones en las categorías inferiores y estoy segura que lo haremos muy bien.

¿Cómo ve esa primera fase ante tres selecciones potentes como Alemania, Mali y Japón?

No va a ser nada fácil, sobre todo por tener que empezar ante Alemania que es la anfitriona, aunque hayamos jugado ya dos amistosos ante ellas, creo que va a ser un partido súper importante. Luego contra Mali, que es un equipo que va a ser muy físico y nos vamos a tener que adaptar. Y luego contra Japón, que es un equipo que juega totalmente diferente por su estilo. Son tres partidos muy distintos y vamos a tener que ir día a día afrontándolos.

¿Qué es lo más importante en un campeonato de este tipo?

El ir día a día y no ver más allá, el centrarnos en dar lo mejor que tenemos cada una de nosotras en el primer partido y luego ya pensar en el siguiente. No dejarnos nada en el bolsillo. Luego las cosas podrán salirnos bien o mal, pero por lo menos que nos vayamos contentas de haber hecho todo lo que era posible.

¿Qué destaca de este bloque que ha reunido el seleccionador Miguel Méndez de cara a este Mundial de Alemania?

Hay un poco de juventud mezclado con experiencia. Hay muchísima ilusión, como siempre, pero para muchas jugadoras va a ser su primer gran campeonato o su primer Mundial, yo incluida. Es una mezcla de todo eso además del gen competitivo que tiene España.

¿Qué virtudes y qué defectos tiene esta nueva España?

Virtudes tenemos muchas. Todas las jugadoras que entren en pista pueden aportar y eso me parece una gran virtud. Por decir un defecto le diría que nos falta esa experiencia en algunas jugadoras y que nos puedan afectar los nervios. La verdad es que nos veo bien, con ganas de jugar ya el torneo internacional de Tenerife.

En esta nueva generación, ¿qué jugadoras asumen el rol de líderes en el vestuario?

Muchas. Alba Torrent al ser la capitana es la líder más vocal. Mariona Ortiz es otra líder. Y yo me considero también una líder, pero quizás más silenciosa y predico con el ejemplo en pista, no tanto de una forma comunicativa y sobre todo con mi positividad.

A la hora de ganar títulos importantes usted ya sabe lo que es ganar una Euroliga. ¿Cómo vivió ese momento y hasta qué punto le ha ayudado a reforzar la confianza en sus posibilidades?

Fue una experiencia increíble. No tuve la oportunidad de estar a mi cien por cien, es la espinita que me queda, pero al final conseguir una Euroliga era un sueño, otro de esos objetivos que tenía en mente. Súper agradecida con el equipo porque al final jugaron de forma espectacular. Lo que más refuerza mi confianza, más que los títulos, es el trabajo que he ido haciendo.

¿Hasta qué punto le sorprendió el descenso del Granca y qué impacto cree que pueda tener el tener a los claretianos en la Primera FEB?

Es sorprendente. Al final todo son etapas, por temporadas y ojalá que al final tanto el Granca como el Islas Canarias puedan ascender de categoría.

¿Celebra la apuesta por la canariedad del Granca con los fichajes de Fran Guerra y Christian Díaz?

Apostar por el producto de casa siempre es necesario y creo que al final han hecho una buena apuesta con sus fichajes.