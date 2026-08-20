Julen Calvó aumenta el nivel competitivo de la Ultra de Unique Trail Lanzarote by Joma

Unique Trail Lanzarote by Joma contará en su primera edición con uno de los grandes nombres propios del trail running nacional. Julen Calvó (Reus, Tarragona, 1995) correrá el próximo 17 de octubre la Ultra de 67 kilómetros, la distancia reina de la prueba, en un recorrido que llevará a los participantes desde La Geria hasta la espectacular meta situada en el Mirador del Río.

El atleta de Joma llegará a Lanzarote después de una primera mitad de temporada sobresaliente. Con un ranking ITRA de 912 puntos, Calvó está firmando un 2026 de enorme regularidad, con presencia constante en los podios de algunas de las principales pruebas de trail y ultradistancia del calendario nacional e internacional.

Su año 2026 comenzó de la mejor manera posible con una victoria en la modalidad Advanced de The North Face Transgrancanaria, imponiéndose en su debut en la carrera de 82 kilómetros. En abril llegaron dos nuevos resultados de primer nivel. Calvó fue tercero en el Campeonato de España de Ultra Trail de la FEDME, disputado en Albacete, y posteriormente terminó segundo en la CSP de Penyagolosa Trails, una de las grandes referencias de la ultradistancia nacional. Apenas un mes después, en mayo, volvió a subir al segundo escalón del podio en la Domusa Teknik 40 MLK.

Su racha de grandes resultados continuó en junio, con un nuevo segundo puesto en la Andorra 100 by UTMB, confirmando su capacidad para competir al máximo nivel en diferentes escenarios y recorridos de larga distancia.

Un especialista en las pruebas de ultradistancia

La temporada actual se suma a un palmarés que ya sitúa a Julen Calvó entre los corredores españoles más destacados de la disciplina. Uno de sus grandes hitos llegó en 2025, cuando se proclamó campeón de España de Ultra Trail Running de la RFEA en la Domusa Teknik 40 MLK, consolidándose como uno de los referentes nacionales de la especialidad.

Aquel año también dejó importantes podios en Salomon Ultra Pirineu y Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada, una prueba en la que Calvó ha demostrado una especial afinidad, con dos victorias consecutivas en 2023 y 2024.

Con este historial, Calvó afrontará en Lanzarote un nuevo reto sobre un terreno completamente diferente. La Ultra de Unique Trail Lanzarote by Joma le llevará a recorrer 67 kilómetros desde La Geria por algunos de los paisajes más singulares de la isla, en un trazado marcado por los volcanes, la lava y el jable. La presencia del corredor de Joma supone un atractivo añadido para la primera edición de una prueba que mostrará a través del trail algunos de los escenarios más característicos de Lanzarote.

"Tengo muchas ganas de conocer Lanzarote. Siempre da gusto volver a las Islas Canarias y, en este caso, es además una de las islas que me falta por conocer. Al final, con el trato que te dan siempre allí, no hay mejor manera de ir a conocerla que con una carrera que se ha unido a Joma. Son dos puntos que hacen que uno tenga muchas ganas de correr allí, conocer a su gente y todo lo que rodea a la isla", explica Julen Calvó.

El factor del clima

El corredor catalán también pone en valor las condiciones que encontrará durante la prueba: "El clima también acompaña en esas fechas y eso es un punto a favor para siempre volver allí", añade.

Unique Trail Lanzarote by Joma celebrará su primera edición del 15 al 17 de octubre. El programa arrancará el jueves 15 con el Kilómetro Vertical Las Gracioseras, continuará el viernes 16 con la Kinder Trail y tendrá el sábado 17 su jornada principal, con las cuatro distancias competitivas —67, 46, 23 y 12 kilómetros—. La prueba ya ha superado los 400 inscritos, con corredores de 20 nacionalidades, un 35% de participación femenina y casi un 40% de participantes procedentes de fuera de la provincia de Las Palmas.