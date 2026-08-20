El Rocasa afronta en Pontevedra el III Memorial Juan Gil Sanz con el BM Porriño, el Guardés y el Oviedo como protagonistas

El Rocasa Gran Canaria se desplaza este viernes a Pontevedra para participar en el III Memorial Juan Gil Sanz, torneo organizado por el Conservas Orbe Zendal BM Porriño que reunirá a cuatro equipos: el conjunto anfitrión, el Rocasa Gran Canaria, el Mecalia Atlético Guardés y el Lobas Alimerka BM Oviedo.

El conjunto teldense disputará mañana una de las semifinales del torneo ante el Mecalia Atlético Guardés, en un encuentro que dará comienzo a las 17:00 horas. El resultado de esta primera cita determinará el último compromiso del Rocasa en el Memorial, que se celebrará el sábado, bien en la final (19:00 horas) o en el partido por el tercer y cuarto puesto (17:00 horas).

La expedición amarilla partirá mañana desde Gran Canaria a las 09:00 horas, con el objetivo de afrontar una nueva prueba de preparación y seguir avanzando en la puesta a punto del equipo.

Segundo torneo amistoso de la pretemporada

Para esta cita, Dejan Ojeda contará con una convocatoria formada por Lulu Guerra, Ana Palomino, Yassira Martel, Yanire Torres, Fernanda Lima, Francielli Sothe, Alba Tort, Eider Poles, Noemi Artiles, Almudena Rodríguez, Ana Medina, Uxue Morentin, Iria Ranz, María Zaldua, Irene Botella, Itahisa Castillo, y Allison Peña, como gran novedad reemplazando en la lista de viajeras a la central brasileña, Mavi, quien se recupera del esguince en su mano derecha sufrida en el partido ante el Michalovce eslovaco.

El III Memorial Juan Gil Sanz, que el pasado año viajó a las vitrinas del equipo teldense, será el segundo torneo amistoso de la pretemporada para el Rocasa Gran Canaria, después de que el conjunto teldense se proclamara campeón del V Torneo Internacional Servatur Costa Mogán. La preparación encara así una nueva etapa antes de que llegue el momento de disputar el primer título oficial de la temporada.

Ese primer compromiso oficial tendrá lugar el próximo 5 de septiembre, a las 17:15 horas, en Vigo, donde el Rocasa Gran Canaria se medirá al Super Amara Bera Bera en la lucha por el primer título oficial de la temporada.

Dejan Ojeda: "Vamos de menos a más y somos optimistas"

El máximo responsable técnico del equipo grancanario, Dejan Ojeda, aseguró que el equipo está mostrando una evolución positiva: "Vamos de menos a más. Está siendo una pretemporada muy exigente, pero las sensaciones son súper positivas. El reciente torneo nos obligó a dar lo mejor de cada una de las jugadoras y, a nivel físico, supuso una exigencia muy grande".

El técnico teldense destacó la buena sintonía dentro del vestuario y la progresión del equipo en la asimilación de los conceptos de juego: "La química entre las jugadoras es muy buena. Están llevando a la práctica las ideas que queremos plasmar durante la temporada y somos optimistas de cara a todo lo que viene".

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El Rocasa afrontará así un nuevo fin de semana de competición en tierras gallegas, con dos encuentros por delante y con el objetivo de continuar creciendo como equipo durante la pretemporada y llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la competición oficial. Acto seguido, llegará el doble emparejamiento ante el Zonzamas Car Plus Lanzarote con ocasión de la Copa Gobierno de Canarias los días 26 y 29 de agosto.