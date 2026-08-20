Toñi Ponce elige el Rally Villa de Teror para celebrar su retirada

Todo empieza y todo acaba. El piloto grancanario Toñi Ponce, que cumplirá 67 años el próximo 22 de septiembre, ha elegido la edición 45 del Rally Villa de Teror que se celebra los días 25 y 26 de septiembre para poner el punto y final a su dilatada trayectoria como piloto profesional que cumple medio siglo con él al volante. A bordo de su Hyundai i20 R5, decorado de forma especial para la ocasión, se despide de la competición en una de sus pruebas talismán, que ha ganado hasta el momento en un total de ocho ocasiones. Además, la organización de la prueba celebrará unas horas antes una presentación especial que estará abierta a los aficionados, en la que se rememorará su trayectoria en el mundo de los rallys.

Ponce regresa por un par de días a la competición tras competir por última vez en 2022 para poder despedirse a lo grande, como mandan los cánones, en una última prueba en la que podrá despedirse de la afición que ha disfrutado a su lado de cada tramo en estos 50 años de carrera.

Debut en junio de 1976

Desde que debutó en junio de 1976 como copiloto de su padre, José Luis Ponce, en un Rally Roque Nublo, hasta el día de hoy, se ha convertido en una figura imprescindible para entender la historia moderna de los rallys en Canarias.

En su palmarés destacan sus tres entorchados en el Campeonato de Canarias de Rallys de asfalto. A nivel nacional consiguió adjudicarse en 1989 el prestigioso Rally Rías Baixas. Aunque estuvo cerca, se le resistió el hoy mundialista Rally Islas Canarias -segundo en 2004 y 2007-, pero acumuló alrededor de 52 entorchados en las pruebas más importantes de Gran Canaria y compitió en un total de 244 carreras. Nueve victorias en el Rally Ciudad de Telde, ocho en el Rally Villa Santa Brígida, ocho en el Rally Villa de Teror y seis en el Rally de Maspalomas demuestran su dominio en las pruebas de la Isla.

La longevidad de su trayectoria profesional le obligó a adaptarse a los cambios reglamentarios que se han producido en estas cinco décadas de carreras, consiguiendo siempre ser rápido con coches, reglamentos y conceptos técnicos completamente diferentes. Compitió con grandes propulsión trasera como los BMW, con Kit Car de tracción delantera, con World Rally Cars y, ya en la parte final de su carrera, con vehículos R5/Rally2 de cuatro ruedas motrices.

Un as al volante

Toñi siempre se caracterizó por ser un piloto muy completo, que podía ser agresivo al volante como el que más, pero al tiempo estaba estrechamente conectado con la ingeniería del coche, lo que le permite conocer la importancia de los reglajes, de los diferenciales, de los datos y de la gestión mecánica.

Entre sus virtudes destaca su velocidad natural que le hacía volar sobre el asfalto, gracias a su capacidad para encontrar rápidamente un ritmo muy alto y sostenerlo; sabía controlar como nadie su agresividad al volante, adaptarse a distintos vehículos, contaba con un ADN competitivo que le llevaba siempre a buscar la victoria y gozaba de un conocimiento inigualable del asfalto canario y su comportamiento.