El último adiós a Jeremías: "Estamos destrozados, no podemos olvidar su sonrisa"

El llanto del Arucas CF por Jere y el gesto de la Fundación de los mil corazones. Una mirada al cielo por Jeremías Ándeme Ondo. El futbolista del Infantil Preferente del Arucas CF, que esta temporada iba a iniciar su ciclo deportivo en el Acodetti, murió ahogado el pasado martes en un accidente en la zona costera de La Hondura -entre Puerto Rico y Amadores-.

La madre de Jeremías ya está en Gran Canaria para iniciar los trámites de la repatriación del cadáver. La Fundación Canaria de la Real Federación Interinsular de Las Palmas costea toda la logística y los trámites en este trance tan doloroso. Desde el club aruquense, desde su presidente José Luis Quintana Benítez al director deportivo Jonay Futre, todo son mensajes de apoyo y de un dolor sin límites.

Publicación de agradecimiento de la familia del jugador fallecido del Arucas Jeremías. / LA PROVINCIA / DLP

"Estamos destrozados, no podemos olvidar su sonrisa", realzan en memoria de Jeremías, que mañana tendrá su primer acto de sepelio.

La Fundación de la FIFLP ha jugado un papel determinante para aliviar el dolor de la familia del adolescente. Gloria Álvarez es el rostro de esta sección que ha protagonizado numerosos episodios solidarios y que ha contado con la colaboración del central grancanario del Real Madrid Raúl Asencio.

Sin dar cifras del coste económico de la repatriación del cuerpo, Álvarez incide en la imperiosa necesidad de alentar a la familia ante un trance tan duro.

"Aquí reside el verdadero sentido de nuestra Fundación, no sé si el momento más duro e impactante de la asociación pero sí resulta tremendo. Estamos con la familia de Jeremías y era lo mínimo que podíamos hacer", resalta la ejecutiva. Un adiós como mensaje al mundo. Las lágrimas del Arucas y el agradecimiento de la madre, que publicitó esta noche en Instagram la foto de su hijo fallecido: "Gracias de todo corazón por lo que habéis hecho por Jeremías y nuestra familia"

Aquí está la publicación íntegra:

'La familia de Jeremías Ándeme Ondo quiere expresar su más profundo y sincero agradecimiento a la Fundación Canaria de la Federación Intersinsular de Fútbol de Las Palmas por la ayuda, el apoyo y la enorme sensibilidad demostrados tras el fallecimiento de nuestro querido Jeremías. Queremos agradecer todas las gestiones realizadas para hacer posible la repatriación de su cuerpo a Guinea Ecuatorial, permitiendo que pueda regresar junto a su familia y recibir la despedida que merece junto a sus seres queridos.

En estos momentos de inmenso dolor, contar con personas e instituciones que muestran su solidaridad, cercanía y compromiso supone un apoyo que nunca olvidaremos. La ayuda prestada por la Fundación ha sido de un valor incalculable para nuestra familia durante estos momentos tan difíciles.

Por todo ello, queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento y nuestra eterna gratitud a la FIFLP por su humanidad, su disposición y por haber acompañado a nuestra familia en una circunstancia tan dolorosa. Gracias de corazón por todo lo que habéis hecho por Jeremías y por nuestra familia. Con todo nuestro cariño y agradecimiento.

Noticias relacionadas

La familia de Jeremías Ándeme Ondo'.