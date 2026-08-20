Yeremay, atraído por los cantos de sirena del Hull City y a un paso de ser el canario más caro de la historia

Yeremay Hernández está a punto de romper el mercado de fichajes. El talentoso extremo canario del Deportivo de La Coruña podría tener su futuro fuera de Galicia, concretamente en Inglaterra, en el Hull City, equipo de la Premier League cuyo propietario, Acun Ilicali, afirmó en una entrevista para la BBC que el jugador ya viajó a la ciudad y que está dispuesto a firmar por los Tigers. El máximo mandatario del club inglés, pese a no dar a conocer cifras, adelanta que la oferta será "histórica", y es más que probable que Yeremay acabe convirtiéndose en el jugador canario más caro de la historia, por encima de Nico Paz, por quien el Como de Fàbregas pagó 66 millones de euros este mercado, según el portal Transfermarkt.

Que el jugador isleño es atractivo para el fútbol europeo no es nada nuevo. El año pasado, equipos de relumbrón como el Sporting de Lisboa e incluso el Chelsea se interesaron por él, pero el Dépor siempre se mantuvo firme en cuanto a la figura de su estrella. Incluso lo renovó hasta 2030 con una cláusula de salida tasada en 140 millones de euros. Su perfil de jugador técnico, de los que levantan a los aficionados de sus butacas, es uno que gusta en la Premier, una competición que ya tiene un pasado firmando a canarios de calidad como David Silva con el Manchester City o, más recientemente, Yeremy Pino en el Crystal Palace.

La Primera División inglesa es una burbuja que se puede permitir gastar cantidades desorbitadas de dinero mientras clubs en España e Italia sufren a la hora de sacar la billetera. En este mismo mercado, el equipo interesado en el de El Polvorín ya lleva gastados 90 millones, mientras que el fichaje más caro del periodo estival lo ha firmado el Chelsea con Morgan Rogers, del Aston Villa, por 138 kilos, y el segundo es Elliot Anderson, quien aterrizó en el Manchester City por 135. Cinco de los seis fichajes más caros del mercado son de clubs de la Premier League, por lo que el dinero nunca es un inconveniente para ellos. Bajo este prisma, un Yeremay que parecía blindado por su actual equipo podría tener más en duda que nunca su continuidad.

Nobel Mendy, el más caro de los 'Tigers'

Acun Ilicali se ha marcado un plazo hasta final de semana para cerrar una negociación que, según ha asegurado, contará con una oferta «histórica». El fichaje más caro en la historia de los Tigers es Nobel Mendy, el central del Rayo Vallecano por el que pagaron este verano 23,4 millones de euros. Está claro que, en caso de producirse, Yeremay será el jugador por el que más ha pagado el Hull City en su historia como club, aunque tampoco es muy complicado. En cuanto a la situación del grancanario, ahora mismo en plena recuperación de una pubalgia, su equipo, a través de Fernando Soriano, director deportivo del Deportivo de La Coruña, ha confirmado que no piensan venderlo y que solo se lo plantearían si el jugador manifiesta públicamente su intención de salir. Yeremay tiene en su mano romper récords de transferencia no solo del que podría ser su próximo club, sino el de cualquier jugador canario en la historia del deporte rey.

Los canarios más caros de la historia del fútbol. / LP / DLP

Ese privilegio, por el momento, le pertenece a Nico Paz, de Tenerife, quien, tras jugar cedido en el Como de Cesc Fàbregas, enamoró a los italianos con su fútbol y provocó que pagaran al Real Madrid 66 millones de euros por hacerse en propiedad con el futbolista. El segundo escalón del podio lo ocupa Vitolo, quien en el verano de 2017, cuando atravesaba su mejor momento como futbolista y era una de las caras visibles de la selección española, vio cómo el Atlético de Madrid desembolsó 35,6 millones para traerlo procedente del Sevilla. El bronce es para Ayoze Pérez, cuando en 2019 el Leicester pagó 33,4 millones por hacerse con sus servicios después de cuajar buenas temporadas en el Newcastle.

El cuarto integrante de la lista es el vigente campeón del mundo, Yeremy Pino, por el que el Crystal Palace pagó 30 de los grandes para traerlo a Londres el verano pasado. Le sigue un fichaje histórico, el de David Silva por 28,8 millones al Manchester City. Después se encuentra Jonathan Viera, quien años más tarde de fichar por el Beijing Guoan, en febrero de 2018, confirmó que la cuantía por su traspaso fue de 27 kilos, la misma cantidad que pagó el Chelsea por Pedro Rodríguez para que este abandonara el Barça en 2015.

La UD Las Palmas, club vendedor

Los últimos cuatro son ventas protagonizadas por la UD Las Palmas. En primer lugar, Pedri, que cuenta con un asterisco importante: inicialmente, el Barcelona pagó cinco kilos por él, pero el acuerdo contaba con varias cláusulas que han dejado la venta, por el momento, en 23 millones de euros. Le siguen Alberto Moleiro, al Villarreal, por 16; Roque Mesa, al Swansea, por 12,5; y Saúl Coco, al Torino, por 7,5 kilos.

Todo apunta a que el próximo integrante de esta lista será Yeremay Hernández, quien, muy probablemente, escalará hasta el primer puesto, aunque el Hull City no desembolse su cláusula de salida de 140 millones de euros.