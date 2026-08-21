El CB Lanzarote Puerto del Carmen inicia la pretemporada de División de Honor Oro Femenina

El CB Puerto del Carmen ya trabaja de cara a la temporada 2026-2027 de División de Honor Oro femenina. El conjunto de Tías, en Lanzarote, ha comenzado los entrenamientos de pretemporada con una plantilla de 22 jugadoras y por delante tiene seis semanas de preparación antes de afrontar una competición que se presenta especialmente exigente.

El equipo estará dirigido una campaña más por Jesús Casanova, mientras que Toño Cedrés se encargará de la preparación física. El cuerpo técnico ha planteado este periodo inicial como una oportunidad para mejorar el estado físico de las jugadoras, introducir novedades tácticas y terminar de ajustar una plantilla que aspira a competir con garantías ante algunos de los principales candidatos al ascenso.

El inicio del calendario será especialmente exigente para el conjunto tiñosero. Los cuatro primeros encuentros como local supondrán la visita de varios de los equipos que parten entre los aspirantes a subir de categoría. Por ello, el entrenador considera fundamental llegar al comienzo de la competición en buenas condiciones físicas.

Diez jugadoras de la cantera estarán con el primer equipo

Uno de los aspectos destacados del comienzo de la preparación es la apuesta del CB Puerto del Carmen por sus categorías de formación. Diez jugadoras de la cantera aurinegra se incorporan a la dinámica del primer equipo durante esta pretemporada.

Se trata de Amelia Gabaldón, Najara Gabaldón, Ingrid Barrachina, Amaia Barrachina, Adriana Reyes, Martina Lemes, Ingara Betancort, Sofía Ouledelmadani, Neiza Curbelo y Ariadne Tabares.

La intención del cuerpo técnico es que las jóvenes tengan opciones reales de competir por un puesto en la plantilla. Casanova ha señalado que todas tendrán oportunidades durante la preparación y calcula que, al menos, ocho podrían disponer de bastantes posibilidades de participar durante la temporada.

Refuerzos para el pivote y el lateral derecho

En el capítulo de incorporaciones, el Puerto del Carmen ha sumado a Leti Cobo y Carla Rivas, dos jugadoras con experiencia en categorías de alto nivel y que incluso han militado en Iberdrola, máxima categoría del balonmano femenino español.

La llegada de ambas pretende elevar el nivel competitivo de una plantilla que, según el técnico, es sobre el papel algo más completa que la de la pasada campaña. El equipo también ha reforzado especialmente dos posiciones: el pivote y el lateral derecho, áreas en las que el cuerpo técnico esperaba introducir novedades con vistas al nuevo curso.

Casanova considera que estas incorporaciones aportarán experiencia a un grupo en el que seguirá teniendo un peso importante la cantera.

Cambios en defensa y más velocidad en ataque

La preparación no se limitará al trabajo físico. El entrenador también tiene previsto introducir variaciones tácticas, tanto en defensa como en ataque.

En la parcela defensiva, el equipo no se centrará únicamente en el sistema 6-0 utilizado durante la temporada anterior. La intención es trabajar una alternativa que permita disponer de más recursos dependiendo de las características del rival y de las situaciones que se produzcan durante los encuentros.

En ataque también se probarán nuevos movimientos. Uno de los principales objetivos será incrementar el ritmo de juego y aprovechar la velocidad como una de las principales armas del equipo.