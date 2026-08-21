El Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias elige campeón en una batalla final con tres aspirantes al título

La Vela latina afronta mañana sábado una de las citas más esperadas de la temporada. La bahía de Las Palmas de Gran Canaria acogerá, a partir de las 17.00 horas, la gran final del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, con tres botes que llegan a la cita decisiva dispuestos a luchar hasta el último bordo por el título.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche saldrá en primera posición, después del sorteo celebrado el pasado martes en el Muelle Deportivo. El Villa de Agüimes Ybarra ocupará la segunda plaza de salida, mientras que el Portuarios Puertos de Las Palmas lo hará desde la tercera posición.

Los tres finalistas afrontan la regata con argumentos para aspirar al triunfo. El Pueblo Guanche llega además con la motivación de defender su condición de vigente campeón, mientras que el Villa de Agüimes Ybarra y el Portuarios buscarán aprovechar sus posiciones de salida para plantear una regata en la que la táctica y la velocidad serán determinantes.

Tres candidatos, tres estrategias

El patrón del Portuarios Puertos de Las Palmas, Juanjo Díaz, reconoce que salir tercero supone un hándicap, aunque confía en las posibilidades de su tripulación. «Va a ser una regata bastante interesante, tres botes muy competitivos, con muy buenas tripulaciones y mucha velocidad», señala.

Díaz espera unas condiciones que permitan una regata abierta y con protagonismo de la táctica: «El hándicap es que salimos terceros. Suelo desear que no haya un viento muy terrible para que no sea una carrera de caballos, que se pueda hacer una regatita decente, con recursos». El patrón del Portuarios asegura que afrontarán la final «con toda la gana del mundo» y que, si tienen la oportunidad de ganar, «no vamos a desaprovecharla».

Desde la segunda posición saldrá el Villa de Agüimes Ybarra, cuyo patrón, Alejandro Rodríguez, afronta la final «con mucha ilusión y muchas ganas». El patrón del Villa espera un viento interesante «para que haya regata y para que sea una regata emocionante».

Rodríguez considera que la segunda plaza de salida puede ser importante para plantear la estrategia y buscar una alternativa frente al Pueblo Guanche, que partirá primero, y el Portuarios, tercero. «Va a ser clave alguna virada que podríamos enganchar e intentar dominar esta prueba», explica, aunque reconoce la dificultad de la misión ante «dos botes muy fuertes» que han demostrado su nivel durante la temporada.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche partirá con la ventaja de ocupar la primera posición. Su patrón, José Ponce, destaca la importancia de haber conseguido esa posición en el sorteo y afronta la cita con la ambición de sumar un nuevo título.

«Será una regata muy competida», apunta Ponce, que considera que tanto el Portuarios como el Villa de Agüimes llegan «en su mejor momento de forma», además de estar inmersos en la lucha por el Campeonato Aguas de Teror. El patrón del Guanche también pone en valor el reciente triunfo en la Copa Cabildo de Gran Canaria y asegura que existe «mucha ilusión» por luchar al cien por cien por este nuevo título.

Ponce espera unas condiciones de viento medio y una final en la que «la táctica y las tripulaciones serán fundamentales». El objetivo del Pueblo Guanche está claro: «Esperamos poder llevarnos este campeonato». De lograrlo, el bote conseguiría su sexto título consecutivo en el Torneo Eliminatorio.

Una final para disfrutar desde la bahía

Todo está preparado para que los tres botes finalistas se enfrenten este sábado en una regata que se presenta muy abierta y en la que cada decisión, cada virada y la lectura del campo de regatas pueden resultar decisivas.

La Federación de Vela Latina Canaria de Botes invita a los aficionados a acudir a la bahía de Las Palmas de Gran Canaria para vivir en directo esta gran final. Además, se habilitará el dispositivo de seguridad para facilitar el seguimiento de la regata desde tierra, con el servicio gratuito de Guaguas Municipales y la posibilidad de seguir toda la competición a través de las redes sociales oficiales de la Federación.