Cerca de 50 equipos disputarán el V Rallysprint Ciudad de Arucas

El V Rallysprint Ciudad de Arucas reunirá este sábado a cerca de 50 equipos en una edición que estrenará recorrido y que resultará clave para el desenlace de los campeonatos regional y provincial de la especialidad.

La competición, organizada por FanMotor, contará con seis pruebas especiales. La actividad comenzará el viernes por la tarde con las verificaciones previas, mientras que los vehículos saldrán a la carretera durante la jornada del sábado.

Fran Suárez encabeza la lista

Fran Suárez y Alejandro Rodríguez, a los mandos de un Ford Fiesta R5 MKII, abrirán una lista de participantes marcada por la variedad de vehículos y la presencia de equipos procedentes de diferentes islas. Los tinerfeños tratarán de sumar puntos importantes en el paso del certamen regional por Gran Canaria.

Entre las parejas que aspiran a ocupar las primeras posiciones también figuran Jesús Tacoronte y María Sáez, que competirán con un Mitsubishi Lancer Evo X. Ambos siguen el Campeonato de Canarias de Rallysprint de Tierra y afrontarán en Arucas una nueva oportunidad para reforzar su posición en el certamen.

El equipo local busca el triunfo

La representación aruquense estará liderada por Julián Falcón y Aridane Dávila, que competirán con un Skoda Fabia R5. La pareja intentará aprovechar su condición de local para recuperar anteriores éxitos en esta prueba.

También estarán presentes Adrián Chávez y Cristian Pérez, procedentes de Tenerife y al volante de un Suzuki Swift Rally2-Kit. El equipo participa en todas las citas del campeonato regional y buscará sumar otro resultado sólido en los seis tramos cronometrados.

Dos vehículos debutan en Canarias

Una de las novedades de esta quinta edición será el estreno de Ayoze Benítez y Patricia González con un Skoda Fabia R5. El nuevo vehículo permitirá a la pareja dar el salto a la categoría principal del automovilismo regional.

El Rallysprint Ciudad de Arucas también supondrá el debut en las Islas del Alpine A110 RGT+ de los tinerfeños Eduardo Morales y Daniel García. La unidad recorrerá sus primeros kilómetros en Canarias durante la prueba grancanaria.

La lista incluye, además, a Álvaro Santana y Juan Monzón, con un Peugeot 208 Rally4; Anastasio Suárez y María González, con un Ford Escort MKII; Daniel Henríquez y José Guerra, con un Honda Civic VTI; y Ayoze Cabrera y Rayco Pérez, con un Opel Corsa GSI.

Completan el destacado grupo de participantes Cristo Padilla y Goretti Martín, con un BMW M3; Miguel Quintino y Carlos García, también con un BMW M3; José Rodríguez y Ana Rodríguez, con un Ford Fiesta R2; y los Mitsubishi Lancer Evo de Marcial Álvarez y Eduard Ríos, entre otros.

La combinación de equipos habituales, vehículos que debutan y pilotos locales permitirá al V Rallysprint Ciudad de Arucas afrontar una de sus ediciones más numerosas y atractivas.