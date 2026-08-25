Rogelio Peñate, en la previa del Rally de Paraguay: "Vamos a salir a ganar"

Dos meses después, Rogelio Peñate regresa a los tramos del FIA World Rally Championship (WRC). El reputado navegante grancanario participa este fin de semana en una de las pruebas más especiales del calendario: el Rally de Paraguay. Compite en un país que considera su segunda casa. Un rincón del planeta en el que su piloto, Diego Domínguez, ejerce de anfitrión. Ambos se han marcado el objetivo más ambicioso: certificar una victoria.

Los campeones del mundo de WRC3 del 2024 tienen argumentos más que suficientes para confiar en sus posibilidades de vencer en la categoría WRC2. El año pasado, en el estreno de la cita paraguaya dentro del máximo certamen, los hispanohablantes lucharon por el triunfo mientras permanecieron en carrera. Durante tres especiales fueron líderes, pero un impacto con una piedra en la mañana del sábado truncó sus opciones de subir a la cúspide del podio.

Las singulares condiciones que presentan las carreteras de la nación sudamericana encajan a la perfección con las preferencias de Peñate y Domínguez. Comprender los constantes cambios de agarre de la popular tierra colorada es una tarea que dominan con suficiencia. Además, esta campaña han demostrado un ritmo excelente en las cronometradas de grava, destacando sus numerosos scratch en Kenia y la quinta posición que cosecharon en Grecia.

"Lo daremos todo"

“Vamos a salir a ganar”, adelanta el deportista de Santa Lucía de Tirajana. “Sabemos que va a ser una tarea complicada, pero ya fuimos líderes el año pasado. Tenemos la velocidad y el conocimiento del terreno suficientes para intentar luchar por la victoria. El quinto puesto que logramos en Grecia también es un impulso de confianza para afrontar este fin de semana. Tenemos muchas ganas de que comience la competición. Lo daremos todo”, cierra.

El itinerario del Rally del Paraguay comprende la celebración de 22 especiales y nada menos que 357.64 kilómetros de batalla contra el cronómetro. La jornada más larga en distancia competitiva será la del viernes, con dos pasadas a Cambyreta (24.65 km), Nueva Alborada (15.66 km), Yerbateras (34.08 km) y Autódromo (2.50 km). Las previsiones meteorológicas apuntan a la presencia de lluvia, que podría transformar las especiales en pistas de patinaje.