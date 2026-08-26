Almudena Rodríguez, jugadora del Rocasa Gran Canaria: "Disfruto de lo que hago y no siento presión por revalidar el título de Liga"

¿Qué sensaciones tiene después de estas primeras semanas de pretemporada con el Rocasa?

Las sensaciones y el trabajo están siendo positivos. Creo que hemos empezado bien, que las nuevas chicas se han incorporado en condiciones. El balance general es positivo.

¿Cómo está viendo la integración al grupo de sus nuevas compañeras?

Muy bien. A pesar de que son chicas jóvenes, se han adaptado perfectamente. Tienen muchas ganas, ilusión y ganas de trabajar. Es algo importante cuando llegas a un equipo nuevo: poder adaptarnos nosotros, las veteranas, a ellas, como ellas a nosotras. Así nos adaptamos en el menor tiempo posible.

¿Qué rol tiene, como una de las capitanas del equipo, a la hora de darle la bienvenida a los fichajes?

Debo inculcarles los valores que tenemos: el trabajo, el compromiso y el sacrificio que requiere cada entrenamiento y cada partido. En lo personal, asegurarme de que tengan mi apoyo y ayuda para lo que haga falta. Lo fundamental es hacerlas sentir que están en casa y que sean felices aquí, especialmente cuando están lejos de su hogar, para que no les pase factura. Creo que lo estamos consiguiendo. Estamos contentas, con ganas, y eso es lo que nos va a dar fuerzas y fortaleza en el equipo, tanto jóvenes como veteranas.

¿Cómo ha afectado al vestuario la marcha de Silvia Navarro, una leyenda del club?

Es una retirada bastante importante, pero al final a todas nos llegará esa hora y habrá que superarlo para llevarlo de la mejor manera posible.

A sus 32 años y con varios años en el Rocasa, ¿en qué momento de su carrera se encuentra?

Estoy bien. Me encuentro mejor que nunca después de la lesión que tuve, así que contenta y con ganas de seguir así para aportar lo máximo que pueda al equipo.

¿Esa lesión le ha hecho cambiar su forma de jugar?

Cualquier deportista que se rompe sabe que su rodilla nunca va a ser la misma, tanto en la cancha como fuera de ella. Lo importante es trabajar sobre ella cada día, tener calentamientos pre y pospartido para llevarlo siempre de la mejor forma posible. Eso es lo que me permite seguir jugando y sentirme bien.

A nivel mental, ¿cómo hace la deportista para que no le pase factura a la hora de jugar?

Nunca he pensado en nada de eso. Cuando entrenas o juegas no piensas: «No voy a hacer esto porque me voy a romper». Ese pensamiento para mí siempre ha sido obviado: cuando entro a entrenar, entreno; y cuando entro a jugar, juego, con toda la seguridad del mundo.

¿Qué os está pidiendo el entrenador Dejan Ojeda en estas primeras semanas?

Adaptarnos a su estilo de juego, corregir los errores de los partidos de la pretemporada para mejorar antes de iniciar la competición y lo que nos exige es darlo todo en cada entreno y partido.

¿Y a usted personalmente le ha pedido algo en específico?

Un poco en la misma línea. Me agradece el trabajo que hago, siempre hemos tenido buenas palabras y que no cambie mi forma de trabajar.

Defienden el título de Liga, ¿el objetivo es revalidarlo?

Siempre, cuando ganas algo, las expectativas son bastante grandes y, por supuesto, este año iremos a por el título y ojalá se pueda repetir.

¿Cómo se puede manejar la presión cuando se tiene ese cartel de vigentes campeonas?

Es individual porque cada una tiene su cabecita y ese trabajo que hacer. Sinceramente, disfruto de lo que hago, hacerlo lo mejor posible, y no tengo presión. Debemos hacernos respetar con resultados.

¿Qué objetivos marcan en la competición europea?

Lo primero es pasar de ronda y ya luego se verá.