La FIFLP distingue con las Medallas de Oro del Centenario a figuras y entidades del fútbol provincial

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) ha aprobado la relación de personas y entidades que recibirán las Medallas de Oro del Centenario, la máxima distinción creada por la institución con motivo de sus cien años de historia.

Los galardones se entregarán el domingo 13 de septiembre durante el acto central del centenario, que se celebrará en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. La fecha coincide con el día exacto en que se cumplen cien años de la constitución oficial de la Federación.

La FIFLP ha distribuido los reconocimientos en 13 ámbitos, con los que pretende representar a los diferentes estamentos e instituciones que contribuyeron al desarrollo del fútbol en la provincia de Las Palmas entre 1926 y 2026.

Instituciones y fútbol base

En el ámbito institucional recibirán la medalla el Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Federación Canaria de Municipios, Real Federación Española de Fútbol y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La categoría dedicada al fútbol base y la formación reconocerá a la UD San Nicolás, Club Deportivo Lomo Charco de San Ginés, Club Deportivo Herbania y Club Deportivo El Pino Los Álamos Aguas de Teror.

Directivos, árbitros y entrenadores

Las medallas por la labor directiva corresponderán a Luis Alberto Mendoza Díaz, Carlos López Pérez, José Ramón Peña Rodríguez, Antonio Santana Saavedra y José Vega Hernández, este último a título póstumo.

En el ámbito arbitral serán distinguidos Antonio Hernández Saavedra, Gerardo Hernández Cabrera, José Miguel Hernández Domínguez, Vicente Díaz Rodríguez y Esteban Hernández Galván, a título póstumo.

La FIFLP también reconocerá la trayectoria y la formación desarrolladas por los entrenadores Francisco Rosales Macías, Francisco Oubiña Pérez, José Antonio Sosa Espinel, Antonio Jesús Méndez Álamo, José León Hernández Vázquez y Juan Ramón Medina González. A ellos se suman, a título póstumo, José Antonio Ruiz Caballero y Gregorio de la Torre León.

La FIFLP distingue con las Medallas de Oro del Centenario a figuras y entidades del fútbol provincial / La Provincia

Fútbol femenino y trayectoria deportiva

Las Medallas de Oro del Centenario en el ámbito del fútbol femenino recaerán en Vanesa Quintana Domínguez, Yasmina María Hernández González, María del Mar Pontejo Suárez y Ágata López García.

Por su trayectoria deportiva, profesional y legado institucional serán distinguidos Néstor Moreno Moreu, Antonio Ramos Gordillo, José Antonio Valido Ramírez, Antonio Suárez Santana, Juan Carlos Naranjo Sintes, Daniel Alejandro Pita Domínguez y Germán Dévora Ceballos.

La Federación también premiará a tres clubes que han superado el siglo de existencia: el Real Sporting San José, Real Club Victoria y Club Deportivo Teguise.

Difusión de la historia y valores sociales

La labor de conservación y divulgación de la historia del fútbol provincial tendrá como reconocidos a Javier Domínguez García, José Agustín Lorenzo González, José Antonio Marqués Umpierrez y Ramón Reguero Rodríguez.

En el apartado de impacto social y valores recibirán la distinción la Fundación Banco Santander, Fundación Domingo Alonso Group y Unión Deportiva Las Palmas.

Empresas y órganos disciplinarios

Las medallas correspondientes al ámbito empresarial y el patrocinio se entregarán a Ciccar, Binter Canarias, Base Bazar Sport y H2Exagon.

La FIFLP también distinguirá la fidelidad de las empresas y profesionales que colaboran con la institución. Los reconocimientos serán para JRWEB, Horizont Bus y Viajes Las Palmas Travel.

La relación se completa con el ámbito de los órganos disciplinarios, en el que serán premiados Manuel Marchena Gómez, Agustín Santana Santana y César García Otero, este último a título póstumo.

La entrega de las Medallas de Oro será uno de los momentos centrales de la gala del 13 de septiembre, con la que la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas conmemorará un siglo de actividad y reconocerá la aportación de clubes, deportistas, dirigentes, árbitros, entrenadores, instituciones y empresas al fútbol provincial.