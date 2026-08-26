Juan Francisco Hernández se proclama subcampeón de España de triatlón paralímpico

Juan Francisco Hernández Bartolomé, residente en Telde, consiguió la medalla de plata en el Campeonato de España de Triatlón Paralímpico celebrado en Mérida. El deportista terminó segundo en la categoría PTS3 y se situó entre los mejores especialistas nacionales.

Hernández completó la prueba en 1 hora, 41 minutos y 15 segundos. El título correspondió a Kini Carrasco Ávila, que cruzó la meta con un registro de 1 hora, 35 minutos y 6 segundos, según la clasificación oficial.

Una prueba en el entorno del Puente Romano

El campeonato se disputó durante la mañana del sábado 22 de agosto y abrió un fin de semana en el que Mérida reunió a alrededor de 800 deportistas en las diferentes competiciones programadas.

La prueba paralímpica se desarrolló en distancia esprint y estuvo formada por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.

El segmento ciclista constó de cuatro vueltas a un circuito de cinco kilómetros. La carrera final discurrió por el entorno del Puente Romano, mientras que el río Guadiana también ocupó un papel protagonista durante la competición.

Entre los mejores de España

Juan Francisco Hernández representó al Club Deportivo Atletas Sin Fronteras y logró subir al segundo escalón del podio nacional en su categoría.

La medalla se suma a otros resultados destacados de su trayectoria. Entre ellos figura el título de campeón de Canarias de triatlón paralímpico PTS3 en distancia supersprint.

El reconocimiento de Telde

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, felicitó al deportista por un resultado que calificó como "un orgullo para toda la ciudad".

"Juan Francisco ha llevado el nombre de Telde hasta el podio de un Campeonato de España y merece el reconocimiento de su ciudad. Detrás de una medalla como esta existen muchísimas horas de preparación, constancia y esfuerzo. En nombre de Telde, nuestra enhorabuena por este magnífico resultado", señaló Peña.

El alcalde también destacó el talento deportivo existente en el municipio. "Nuestro deber es reconocerlo, ponerle nombre y hacer que sus éxitos sean también conocidos por sus vecinos", añadió.

Por su parte, el concejal de Actividad Física y Deportes, Cristhian Santana, resaltó "el enorme mérito que supone estar entre los mejores deportistas de España y conseguir una medalla en una competición de este nivel".

Santana trasladó a Hernández "el reconocimiento y el cariño de toda la familia deportiva de la ciudad" y subrayó que los éxitos conseguidos por los deportistas del municipio fuera de Canarias también representan a Telde.