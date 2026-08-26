Néstor Herrera sube al podio y prolonga el verano histórico del Gran Canaria Bike Team

El Gran Canaria Bike Team (GCBT) sumó un nuevo podio en el Gran Premio Sakana Group–Lakuntzako Sari Nagusia, disputado en Navarra. El terorense Néstor Herrera terminó en tercera posición y confirmó el buen momento que atraviesa la categoría cadete del conjunto insular.

La prueba se desarrolló sobre un exigente recorrido de 55 kilómetros, con salida y llegada en Lakuntza. Los integrantes del GCBT se mantuvieron en las primeras posiciones desde el comienzo y controlaron los pasos por meta y las metas volantes del circuito inicial.

Una llegada decidida al esprint

La carrera quedó seleccionada en las rampas del Alto de La Cadena y, especialmente, en la denominada Cuesta de la Muerte del Muro de Unanu, donde las pendientes superaron el 15%. Los corredores del equipo grancanario consiguieron mantenerse en el grupo delantero durante este tramo decisivo.

Después del descenso hacia Lakuntza, la victoria se resolvió en una llegada al esprint. Herrera cruzó la meta en tercera posición, con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 33 segundos.

Su compañero Pablo Álvarez, natural de Agüimes, terminó en el quinto puesto con el mismo registro. El resultado permitió al Gran Canaria Bike Team colocar a dos ciclistas entre los cinco primeros de la clasificación.

Una sólida actuación colectiva

El teldense Asier Álvarez completó la carrera en la decimosexta posición, con un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 24 segundos.

Por su parte, Álvaro Gómez, de Agüimes, finalizó en el puesto 36; Óscar Daniel Darias, de Las Palmas de Gran Canaria, fue 37º; y Ayose Robaina, de Telde, concluyó en la posición 38. Los tres llegaron dentro del grupo perseguidor con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 38 segundos.

El mejor verano del equipo cadete

El podio conseguido por Néstor Herrera prolonga el periodo estival más exitoso de la historia del Gran Canaria Bike Team. Durante sus últimas competiciones en el norte de la Península, la formación cadete acumuló varios resultados destacados tanto en el apartado individual como en el colectivo.

Sus corredores sumaron dos victorias, dos segundos puestos, un tercer lugar y dos títulos de la montaña. En la clasificación por equipos, el GCBT consiguió tres triunfos, un subcampeonato y una tercera posición.

Estos resultados consolidan una campaña especialmente destacada para la cantera del conjunto insular, que vuelve de Navarra con dos ciclistas dentro del top 5 y un nuevo podio para su palmarés.