El Rocasa Gran Canaria empata ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote y deja todo abierto para la vuelta de la final de la Copa Gobierno de Canarias

El Rocasa Gran Canaria firmó tablas ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote (24-24) en el partido de ida de la Copa Gobierno de Canarias disputado en el pabellón municipal de San Bartolomé, en un encuentro marcado por la igualdad y las alternativas constantes en el marcador.

El conjunto teldense comenzó bien el partido, encontrando buenas situaciones de lanzamiento y aprovechando varias acciones de contraataque, mientras que Ana Palomino y Lulu Guerra respondían bajo palos ante un Zonzamas muy acertado tanto en ataque como en portería.

El equilibrio fue la tónica dominante durante toda la primera mitad, que terminó con empate a doce. Tras el descanso, el Rocasa volvió a tomar pequeñas ventajas, pero el conjunto lanzaroteño consiguió darle la vuelta al encuentro y llegó a situarse con cuatro goles de renta, la máxima diferencia del partido.

Fueron los minutos más complicados para las grancanarias, que tuvieron dificultades para encontrar continuidad ofensiva y vieron cómo el Zonzamas castigaba sus pérdidas.

La reacción del Rocasa llegó desde la defensa y la intensidad. Eider Poles asumió protagonismo desde los siete metros, Yassira Martel aprovechó varias transiciones rápidas y Alba Tort también aportó en una fase en la que el equipo fue recortando diferencias hasta volver a igualar el encuentro.

El tramo final mantuvo la máxima igualdad. Ana Palomino volvió a aparecer con una intervención de mérito y el Rocasa consiguió ponerse por delante en los últimos compases, aunque el Zonzamas encontró respuesta en su última posesión para establecer el definitivo 24-24.

De cara al encuentro de vuelta, que se disputará este sábado, 29 de agosto, en el pabellón Antonio Moreno- a las 17:00 horas, el equipo teldense contará con el respaldo de su afición en una cita especialmente importante para cerrar con éxito esta competición y poner el broche a un mes cargado de partidos y a una semana marcada por una tradición muy especial.

Visita al Santísimo Cristo de Telde

Antes de poner rumbo a Lanzarote, la plantilla y el cuerpo técnico del Rocasa Gran Canaria realizaron durante la mañana de este miércoles su tradicional visita al Santísimo Cristo de Telde, una cita especial que mantienen cada año como parte de su vínculo con la ciudad.

El club realizó una ofrenda de alimentos con productos frescos como fruta y verduras. Con este gesto, la entidad teldense quiso mostrar su respeto y devoción, así como contribuir con alimentos de primera necesidad y compartir esta tradición tan arraigada en la sociedad teldense.

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En el horizonte, el partido de vuelta de la Copa Gobierno de Canarias y la final de la Supercopa de España, el primer título oficial de la campaña 2026-2027, el próximo sábado, 5 de septiembre, en Vigo.