El SwimRun Anfi Gran Canaria Mogán reunirá los campeonatos de España y Canarias

El SwimRun Anfi Gran Canaria Mogán regresará el sábado 5 de septiembre con una segunda edición que reunirá simultáneamente los campeonatos de España y Canarias por parejas. La competición combinará natación y carrera a pie en un circuito continuo por la costa de Mogán.

La prueba comenzará a las 10.00 horas y discurrirá entre las playas de Anfi del Mar y Arguineguín. Podrán participar deportistas profesionales y aficionados en las modalidades individual y por parejas, esta última con categorías masculina, femenina y mixta.

Trece segmentos entre el agua y tierra

El recorrido tendrá una distancia aproximada de 9,1 kilómetros. Los participantes deberán completar 6,5 kilómetros de carrera a pie, repartidos en siete segmentos, y 2,6 kilómetros de natación, distribuidos en seis tramos acuáticos.

El formato será non stop, por lo que los deportistas alternarán ambas disciplinas sin detener la competición. El tiempo máximo establecido para finalizar el circuito será de 2 horas y 15 minutos.

La programación continuará después de la entrega de premios con la denominada SwimRun Fest, una celebración con música y gastronomía dirigida tanto a los participantes como al público.

Últimos días para inscribirse

El gerente de Top Time Eventos y promotor de la prueba, Pablo González, recordó que las inscripciones para participar en esta segunda edición todavía permanecen abiertas.

González destacó que el evento combina "deporte, salud, bienestar y paisaje" y consideró que su celebración refuerza la presencia de grandes acontecimientos deportivos durante todo el año en Mogán.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, Willy García, animó a participar en la modalidad Open antes del cierre de las inscripciones, previsto para el martes 1 de septiembre. Según señaló, se trata de "un evento pensado para disfrutar sin agobios".

García también resaltó que el municipio vuelve a ejercer como sede de una competición de alcance regional y nacional en un entorno como Anfi del Mar.

El deporte como atractivo turístico

El director de Anfi Group, José Luis Trujillo, confirmó la apuesta de Anfi Sport Academy por el turismo deportivo, que definió como "una importante vía de negocio que pocos complejos explotan en las Islas".

Trujillo explicó que el proyecto también busca fomentar el deporte en familia y atraer a visitantes recurrentes. En la anterior edición, las instalaciones de Anfi Tauro recibieron a más de 600 deportistas. La organización pretende superar este año el millar de visitantes vinculados a actividades deportivas.

Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de Triatlón, Adrián Ornia, destacó la importancia de que Canarias albergue de nuevo los campeonatos nacional y autonómico de SwimRun.

La pasada edición permitió recuperar el Campeonato de España en Canarias después de doce años de ausencia. Ornia señaló que consolidar una prueba de este nivel en las Islas facilita la participación de los deportistas canarios, que habitualmente deben afrontar los costes y las dificultades de desplazarse a la Península para competir.