Estela Guerra quiere «dejar su huella» en la primera Unique Trail Lanzarote

La corredora grancanaria Estela Guerra será una de las principales participantes de la primera edición de Unique Trail Lanzarote by Joma, que se celebrará del 15 al 17 de octubre. La integrante del Arista Pro Team afrontará dos pruebas: el Kilómetro Vertical Las Gracioseras y la 12K Manriqueña Starter.

Guerra, afincada en La Gomera, cuenta con 672 puntos en el ranking ITRA y destaca por su capacidad para competir tanto en pruebas verticales como en distancias cortas y medias. Su trayectoria incluye triunfos y podios en algunas de las carreras de montaña más importantes del calendario canario, nacional e internacional.

La deportista disputará el Kilómetro Vertical Las Gracioseras el jueves 15 de octubre. Dos días después regresará a la competición para participar en la 12K Manriqueña Starter, una combinación que pondrá a prueba su versatilidad.

Cuatro títulos autonómicos de Kilómetro Vertical

La grancanaria ha conquistado el Campeonato de Canarias de Kilómetro Vertical en 2022, 2023, 2024 y 2026, resultados que la han consolidado como una de las principales especialistas del Archipiélago en esta modalidad.

Durante la presente temporada se impuso en abril en la carrera de 15 kilómetros de Entre Cortijos y obtuvo el sexto puesto en el Kilómetro Vertical El Gigante de The North Face Transgrancanaria. También ha participado en citas internacionales como la Marathon du Mont-Blanc.

Su palmarés incluye la victoria en la distancia larga de Entre Cortijos en 2024, después de haberse impuesto en la modalidad media en 2021. También ganó la LPA Trail Media en 2020 y venció en la distancia larga de esta prueba en 2023 y 2024.

En Artenara Trail logró dos triunfos consecutivos en el recorrido largo durante 2022 y 2023. Fuera de las Islas, se proclamó vencedora de la K42 Italia en 2023.

Podios y resultados internacionales

La corredora del Arista Pro Team finalizó cuarta en el Kilómetro Vertical de The North Face Transgrancanaria y segunda en el Vertical de Tenerife Bluetrail durante 2024. Ese mismo año ganó la media maratón de K42 Canarias Anaga.

En 2025 volvió a destacar en las carreras verticales con su victoria en el Vertical Reventón Trail El Paso. También terminó octava en el Kilómetro Vertical de Zegama-Aizkorri, una de las citas más prestigiosas de esta disciplina.

Su trayectoria deportiva fue reconocida con el premio a la Mejor Deportista Femenina durante la tercera Gala del Deporte organizada por el Cabildo de La Gomera.

Una participación junto a su hermano

Estela Guerra reconoce que formar parte del estreno de Unique Trail Lanzarote le produce una ilusión especial. Además, compartirá la experiencia con su hermano.

«Correr la Unique Trail Lanzarote me hace especial ilusión porque es su primera edición. Me parece algo muy bonito estar ahí y dejar mi huella. Además, lo haré con mi hermano, lo que le da un toque aún más especial», explica.

La atleta también destaca su conexión con Lanzarote y los buenos recuerdos que conserva de las competiciones disputadas anteriormente en la Isla.

«Lanzarote no creo que necesite muchos adjetivos. Es una isla increíble y me encanta. Además, las competiciones que he hecho allí siempre me han brindado grandes momentos», señala.

De cara a su regreso en octubre, espera volver a disfrutar de la experiencia y participar en próximas ediciones. «Estoy segura de que habrá muchísimas más», afirma.

Tres jornadas de competición

La primera edición de Unique Trail Lanzarote by Joma comenzará el jueves 15 de octubre con el Kilómetro Vertical Las Gracioseras. El programa continuará el viernes 16 con la Kinder Trail.

La jornada principal tendrá lugar el sábado 17, cuando se disputarán las cuatro distancias competitivas, entre ellas la 12K Manriqueña Starter. Todas las modalidades tendrán situada su meta en el Mirador del Río.