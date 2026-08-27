Kaitlin Quevedo debuta en el US Open ante la belga Elise Mertens, número 24 del mundo

Kaitlin Quevedo afronta este sábado otro reto importante en su corta trayectoria profesional, dentro de un 2026 que está resultando espectacular para ella. La tenista grancanaria, de 20 años, disputará por segunda vez el cuadro principal de un torneo de Grand Slam y se estrenará en el US Open frente a la belga Elise Mertens.

Será la primera ocasión en la que Quevedo acceda directamente al cuadro principal de uno de los cuatro grandes. En mayo tuvo que superar la fase previa de Roland Garros, donde alcanzó la segunda ronda antes de caer ante la ucraniana Elina Svitolina, una de las mejores jugadoras del mundo.

El sorteo no ha sido especialmente favorable para la isleña. Quevedo, situada en el puesto 107 del ranking WTA, tendrá enfrente a Mertens, número 24 mundial y cabeza de serie número 23 del torneo.

Un nuevo desafío en una temporada espectacular

La participación en Nueva York confirma el crecimiento experimentado por Kaitlin Quevedo durante esta temporada. A sus 20 años, la grancanaria empieza a abrirse camino en las grandes citas del circuito y afronta ahora su primera participación en el US Open.

Su actuación en Roland Garros le permitió estrenarse con victoria en un cuadro principal de Grand Slam. La jugadora superó la primera ronda y se despidió posteriormente ante Svitolina, que se impuso por 6-0 y 6-4. La WTA sitúa actualmente a Quevedo en el puesto 107, con un balance de 30 victorias y 16 derrotas durante 2026.

De Nueva York a la Billie Jean King Cup

La cita neoyorquina servirá además como antesala de otro de los momentos importantes de la temporada. Quevedo ha sido convocada para disputar las finales de la Billie Jean King Cup, considerada la Copa Davis femenina, defendiendo los colores de la selección española.

El combinado nacional, capitaneado por la también grancanaria Carla Suárez, se enfrentará a Kazajistán en la eliminatoria de cuartos de final, programada para el miércoles 23 de septiembre.

Quevedo desempeñó un papel fundamental en la clasificación de España para estas finales. La tenista ejerció como número uno del equipo en la eliminatoria disputada a domicilio ante Eslovenia, resuelta con victoria española.

Antes de volver a vestir los colores de la selección, la grancanaria concentrará ahora todos sus esfuerzos en el US Open. Este sábado tendrá ante Elise Mertens una prueba de máxima exigencia y una nueva oportunidad para prolongar el mejor año de su todavía corta carrera.