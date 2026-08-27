'Provezza' y 'Platoon Aviation' empatan en cabeza de la Royal Cup en Puerto Calero en Lanzarote

La Puerto Calero Lanzarote 52 SUPER SERIES Royal Cup ha comprimido su clasificación después de la segunda jornada de competición. El turco 'Provezza' y el alemán 'Platoon Aviation' comparten ahora la primera posición provisional con 15 puntos cada uno, después de cuatro mangas disputadas.

La igualdad en la parte alta es uno de los principales resultados de una jornada marcada por unas condiciones de viento especialmente variables frente a Marina Puerto Calero. La flota afrontó un viento de alrededor de 12 nudos, que comenzó soplando desde el este y fue girando progresivamente hacia el norte.

El cambio de dirección y las variaciones de presión tuvieron una influencia decisiva en las posiciones, hasta el punto de que algunos equipos pasaron de estar en puestos destacados a perder varias posiciones en cuestión de minutos. La organización pudo completar dos pruebas, aunque la primera tuvo que ser acortada debido a la evolución de las condiciones.

La competición reúne a 13 equipos y forma parte del calendario de las 52 SUPER SERIES 2026, cuya cuarta cita de la temporada se celebra en Lanzarote del 24 al 29 de agosto.

Paprec se lleva una primera manga condicionada por el viento

La primera prueba del día comenzó con problemas para 'Sled' y 'Platoon Aviation', que cometieron una salida anticipada y tuvieron que regresar, perdiendo posiciones mientras el resto de la flota avanzaba.

Buena parte de los barcos optó inicialmente por el lado izquierdo del campo de regatas, una estrategia que permitió a 'Provezza' y 'Paprec' situarse en posiciones delanteras durante los primeros compases.

Platoon Aviation consiguió remontar después de su salida complicada, pero volvió a perder terreno al no poder montar una de las balizas. A partir de ahí, el comportamiento irregular del viento provocó numerosos cambios en la clasificación.

La situación se complicó especialmente en el tercer tramo. Las variaciones en la intensidad y dirección de la brisa afectaron de manera diferente a los equipos y obligaron a tomar decisiones constantemente. Ante esta situación, el Comité de Regata decidió acortar el recorrido y dar por válida la prueba.

El triunfo correspondió finalmente a 'Paprec', seguido de 'Provezza' y 'Trinity Racing'. Para el equipo francés, ganador de la prueba celebrada en Lanzarote el pasado mes de julio, supuso una nueva victoria en aguas de la isla. La clasificación oficial de la jornada recoge el triunfo de Paprec en la primera manga y el segundo puesto de Provezza.

'Platoon Aviation' responde con una victoria contundente

El viento había cambiado de componente para la segunda prueba, pasando a soplar desde el norte. Este escenario modificó las condiciones del campo de regatas y abrió nuevas posibilidades para los participantes.

Paprec volvió a buscar el lado izquierdo de la línea de salida, pero en esta ocasión fue 'Platoon Aviation' quien consiguió encontrar la mejor opción. El barco alemán se situó en cabeza y mantuvo el control de la prueba hasta alcanzar la meta.

La victoria tuvo un peso especial en la clasificación general de la Royal Cup, ya que permitió a Platoon Aviation alcanzar a Provezza en lo más alto de la tabla.

Segundo día de la regata Puerto Calero Lanzarote 52 SUPER SERIES Royal Cup / Nico Martínez

El equipo está liderado por el armador y timonel Harm Müller-Spreer, mientras que la estrategia corre a cargo del mallorquín Jordi Calafat y la navegación corresponde al catalán Juan Vila. En la segunda manga, No Way Back terminó segundo, Vayu fue tercero y Paprec ocupó la cuarta posición.

El resultado permitió además a Paprec cerrar la jornada con la mejor combinación de puestos entre los dos ganadores de las mangas, un primero y un cuarto.

'Provezza' y 'Platoon Aviation', empatados con 15 puntos

Después de cuatro pruebas, 'Provezza' y 'Platoon Aviation' suman 15 puntos, aunque han llegado a esa cifra mediante recorridos diferentes.

Provezza presenta parciales de 1+7+2+5, mientras que Platoon Aviation acumula 6+2+6+1. La regularidad de ambos equipos les permite situarse por delante de un Vayu que comenzó la jornada como líder.

El equipo tailandés terminó el día con un noveno y un tercer puesto y se queda con 17 puntos, apenas dos más que los dos barcos que encabezan la clasificación. La situación deja abierta la lucha por el triunfo de la Royal Cup, especialmente teniendo en cuenta que todavía quedan jornadas de competición.

La clasificación oficial de la Royal Cup tras cuatro mangas sitúa a Provezza y Platoon Aviation en cabeza, seguidos por Vayu, Crioula, Paprec y Trinity Racing.

Sled pierde parte de su ventaja en la general de las 52 SUPER SERIES

El movimiento en Puerto Calero no solo afecta a la clasificación de esta prueba. También está teniendo consecuencias importantes en la general de las 52 SUPER SERIES 2026.

El líder del circuito, 'Sled', atraviesa un inicio complicado en esta cuarta cita. El equipo había ganado los dos primeros eventos de la temporada y fue tercero en el siguiente, pero ocupa ahora la décima posición provisional de la Royal Cup después de cuatro mangas.

En la segunda jornada consiguió un quinto puesto, pero cerró la segunda prueba con un undécimo. Estos resultados han reducido considerablemente su margen al frente del circuito.

Segundo día de la 52 SUPER SERIES Royal Cup en Puerto Calero, en Lanzarote. / Nico Martínez

Tras las cuatro mangas disputadas en Puerto Calero, Sled mantiene el liderato de la general con 150 puntos, mientras que Platoon Aviation se sitúa segundo con 152. Paprec ocupa la tercera posición con 182 y Alkedo Cetilar es cuarto con 183.

La diferencia entre 'Sled' y 'Platoon Aviation' se ha reducido, por tanto, a solo dos puntos, después de que el equipo alemán aprovechara su buen rendimiento en Lanzarote.

También 'Paprec' está recortando terreno en la clasificación anual. El conjunto francés ha aprovechado el discreto rendimiento de Alkedo Cetilar en esta prueba para situarse a un solo punto del equipo italiano.

Teasing Machine trabaja para volver a competir

La jornada se desarrolló sin la presencia del francés 'Teasing Machine', que continúa con los trabajos de reparación después de la avería sufrida durante la primera jornada.

El equipo tiene previsto reincorporarse a la competición a partir de este jueves, siempre que los trabajos sobre el barco permitan su regreso al campo de regatas. Su ausencia en las primeras mangas le ha situado en la última posición de la clasificación provisional de la Royal Cup.

La situación contrasta con la igualdad que se está produciendo en la parte alta de la tabla, donde apenas dos puntos separan a los tres primeros clasificados.

Nacho Postigo destaca la dificultad de navegar con un viento tan cambiante

El navegante cántabro Nacho Postigo, integrante de 'Provezza', explicó las dificultades que encontró la flota durante la primera manga. El viento comenzó siendo relativamente estable, pero fue cambiando progresivamente durante la prueba, provocando importantes modificaciones en las posiciones.

Postigo señaló que la incertidumbre obligó a los equipos a tomar decisiones con mucha rapidez y destacó la importancia de la coordinación entre los distintos miembros de la tripulación. En estas condiciones, la salida, la estrategia, la táctica y la capacidad del barco para mantener su velocidad adquieren un peso especial.

El navegante valoró además positivamente el rendimiento de las diferentes áreas del equipo después de las dos primeras jornadas y mostró su intención de mantener esa regularidad durante el resto de la semana.

Platoon Aviation afronta con confianza el cambio de condiciones

Desde Platoon Aviation, el trimmer Javier de la Plaza también puso el foco en la evolución del viento prevista para los próximos días.

El integrante del equipo alemán explicó que la tripulación afronta con confianza la parte restante de la competición y recordó los problemas que tuvieron durante la prueba celebrada en Lanzarote el mes anterior, cuando sufrieron varias roturas de velas.

Según explicó, el equipo identificó posteriormente el problema técnico que estaba provocando esas averías y asegura haberlo solucionado. Platoon Aviation considera que las condiciones de viento más fuerte previstas para el tramo final de la semana pueden resultar favorables a sus características.

El viento fuerte llegará previsiblemente el viernes

La previsión meteorológica apunta a que este jueves todavía podrían mantenerse unas condiciones similares a las experimentadas durante la segunda jornada, con viento variable. La situación podría cambiar el viernes, cuando está previsto que entre el viento fuerte que habitualmente se espera en Lanzarote durante esta época.

Ese cambio puede introducir un nuevo escenario en la competición y obligar a los equipos a adaptar sus estrategias. Con 'Provezza' y 'Platoon' Aviation empatados a 15 puntos y Vayu a solo dos de distancia, cualquier error puede tener consecuencias importantes en la clasificación.

La Puerto Calero Lanzarote 52 SUPER SERIES Royal Cup continuará este jueves a partir de las 13:00 horas, hora local de Canarias, las 14:00 horas en la España peninsular. La competición podrá seguirse en directo a través de las plataformas oficiales de las 52 SUPER SERIES, con retransmisiones disponibles en español e inglés.

La regata de Puerto Calero está programada hasta el sábado 29 de agosto y contempla hasta diez pruebas a lo largo de cinco jornadas de competición.