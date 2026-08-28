El Campeonato Aguas de Teror de vela latina se decide este sábado con el título en juego

El Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria conocerá este sábado, 29 de agosto, a su campeón. La undécima y última jornada comenzará a las 17.00 horas en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria con cinco pegas programadas y dos botes separados por solo dos puntos en la clasificación.

El Portuarios Puertos de Las Palmas afrontará la cita como líder, con 25 puntos, mientras que el Villa de Agüimes Ybarra ocupa la segunda posición con 23. El primero depende de sí mismo para levantar el título; el segundo necesita ganar y esperar una derrota de su rival.

El Portuarios depende de sí mismo

La pega entre el Viajes Insular Arenales Canaluz y el Portuarios concentrará buena parte de la atención. Una victoria permitiría al líder sumar tres puntos, alcanzar los 28 y proclamarse campeón sin depender de ningún otro resultado.

Si pierde frente al Arenales, el Portuarios sumaría un punto y terminaría con 26. Este resultado abriría la puerta al Villa de Agüimes, que podría igualarlo en la clasificación si consigue imponerse en su compromiso.

El Arenales llega a la jornada en tercera posición, con 21 puntos. Aunque ya no tiene posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato, puede convertirse en el árbitro de la lucha por el título y cerrar la competición con 24 puntos.

El Villa de Agüimes necesita ganar y esperar

El Villa de Agüimes Ybarra se enfrentará al Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío. El segundo clasificado está obligado a vencer para llegar a los 26 puntos y mantener sus opciones.

Además del triunfo, necesita que el Portuarios pierda ante el Arenales. Si se producen ambos resultados, los dos candidatos terminarán empatados a 26 puntos y será necesario celebrar un desempate para decidir el campeonato.

El Porteño, décimo con 15 puntos, tratará de despedir la temporada con una victoria frente a uno de los dos aspirantes al título.

Cinco pegas en la última jornada

El programa también incluye el enfrentamiento entre el Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. El vigente campeón ocupa la cuarta posición con 19 puntos, mientras que el San Cristóbal cierra la clasificación con ocho.

El Villa de Teror Munchitos y el Chacalote Comercial SanRob llegarán a su pega empatados a 17 puntos. La victoria permitirá a uno de los dos superar a su rival y mejorar su posición definitiva en el campeonato.

La jornada se completará con el duelo entre el Spar Guerra del Río y el Minerva Idamar Atlantic. El Guerra del Río es quinto con 19 puntos y el Minerva ocupa la séptima plaza con 17.

El DISA Roque Nublo ULPGC, sexto clasificado con 18 puntos, será el bote que descanse en esta última cita.

Guaguas gratuitas y seguimiento desde tierra

La Federación de Vela Latina Canaria de Botes habilitará el dispositivo habitual para que los aficionados puedan seguir las pegas desde tierra. La celebración de la jornada implicará el cierre de carriles de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria.

También se ofrecerá un servicio gratuito de Guaguas Municipales y la competición podrá seguirse en directo a través de las redes sociales.

Después de diez jornadas, el campeonato queda reducido a un pulso entre sus dos primeros clasificados. El Portuarios será campeón si gana, mientras que el Villa de Agüimes necesita imponerse al Porteño y esperar un tropiezo del líder. La última jornada decidirá si el título se resuelve este sábado en la bahía o queda pendiente de un desempate.