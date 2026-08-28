Miguel Santana hace historia y se proclama campeón de Europa de aguas abiertas

Miguel Santana Sarmiento se proclamó este viernes campeón de Europa máster de aguas abiertas en la prueba de tres kilómetros de la categoría 40-44. El nadador y entrenador del Club Natación Faynagua–Ciudad de Telde conquistó la medalla de oro en el campeonato continental que se celebra en Šamorín, Eslovaquia.

Santana completó la prueba en 36 minutos, 14 segundos y 24 centésimas. El título se decidió en un desenlace extremadamente ajustado, ya que únicamente siete centésimas separaron al teldense del italiano Riccardo Tigli, que obtuvo la plata con un registro de 36:14.31.

El también italiano Michele Rilla completó el podio con un tiempo de 36:26.34, algo más de doce segundos después del representante del club teldense.

El primer campeón europeo teldense de aguas abiertas

Con este resultado, Miguel Santana se convierte en el primer nadador de Telde que consigue un título europeo máster de aguas abiertas. El triunfo supone el mayor éxito continental de una trayectoria que ya lo había situado entre los deportistas destacados de la natación máster española.

El precedente más importante se produjo en julio de 2024, cuando Santana consiguió la medalla de bronce europea en la prueba de 1.500 metros de aguas abiertas disputada en Belgrado. Aquel resultado lo convirtió en el primer nadador teldense que subía a un podio continental de esta modalidad.

Dos años después, el deportista del CN Faynagua–Ciudad de Telde ha pasado del tercer escalón al oro europeo.

La competición de aguas abiertas del Campeonato de Europa Máster 2026 se desarrolla entre el 26 y el 28 de agosto en el canal situado junto al complejo deportivo X-Bionic Sphere de Šamorín. La carrera de tres kilómetros también constituye la prueba final de la primera edición del circuito europeo máster de aguas abiertas promovido por European Aquatics.

Una temporada marcada por los podios

El título continental llega después de una temporada en la que Santana ya había conseguido varios resultados destacados. En febrero se proclamó campeón de Canarias de larga distancia máster 40-44 en la prueba de 3.000 metros, en la que estableció un nuevo récord autonómico con un tiempo de 36:21.01.

En mayo obtuvo el subcampeonato de España máster de aguas abiertas en Ibiza. A estos resultados se suman los títulos nacionales, récords regionales y puestos entre los diez mejores del mundo alcanzados durante los últimos años en distintas pruebas de fondo.

Su trayectoria también fue reconocida por el Ayuntamiento de Telde en noviembre de 2024, cuando recibió la Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad.

El reconocimiento de Telde

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, felicitó al nadador y consideró que su victoria representa «una página de oro» para el deporte del municipio.

«Detrás de esos 36 minutos hay años de entrenamiento, madrugadas, sacrificios, kilómetros y una enorme constancia», manifestó el regidor. Peña destacó, además, que Santana compite representando al CN Faynagua–Ciudad de Telde y que su triunfo lleva el nombre de la ciudad hasta lo más alto del podio europeo.

El concejal de Actividad Física y Deportes, Cristhian Santana, también resaltó la exigencia de las aguas abiertas y el valor que puede tener el resultado para los jóvenes deportistas del club.

El oro conseguido en Eslovaquia completa la progresión continental de Miguel Santana: en 2024 fue el primer teldense que alcanzó un podio europeo en aguas abiertas y, desde este viernes, es también el primero que puede presumir de ser campeón de Europa.