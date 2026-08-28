'Platoon Aviation' se coloca líder de las 52 SUPER SERIES 2026 tras una jornada decisiva en Lanzarote

La Puerto Calero Lanzarote 52 SUPER SERIES Royal Cup ha alcanzado el ecuador de su programa de competición con un cambio importante en la clasificación. 'Platoon Aviation' ha aprovechado la jornada del jueves, especialmente regular, con dos segundos puestos, para situarse al frente tanto de la clasificación provisional de la prueba como de la general de las 52 SUPER SERIES 2026.

La tercera jornada de competición dejó dos regatas y movimientos relevantes en la parte alta de la tabla. El equipo alemán de Harm Müller-Spreer acumuló dos segundos puestos y alcanzó los 19 puntos en la clasificación de la Royal Cup, mientras que el turco Provezza, hasta entonces líder, cayó a la segunda posición con 26 puntos después de combinar una victoria y un décimo puesto.

La competición, que reúne a algunos de los equipos más destacados de la vela de alta competición, continúa este viernes en aguas de Lanzarote. La organización ha establecido el inicio de las pruebas a las 13:00 horas en Canarias, según la programación oficial.

'Platoon Aviation' aprovecha una jornada muy regular

La flota salió al campo de regatas con previsiones de un incremento moderado del viento, que finalmente llegó hasta los 15 nudos en algunos momentos. Las condiciones permitieron completar las dos pruebas previstas y ofrecieron una nueva oportunidad para comprobar el nivel de igualdad existente entre los equipos.

Platoon Aviation fue uno de los grandes beneficiados del día. El barco alemán consiguió terminar segundo en ambas mangas, un resultado que, sin necesidad de ganar ninguna de ellas, le permitió superar a Provezza en la clasificación de la Royal Cup.

El equipo cuenta en su tripulación con varios regatistas españoles: Jordi Calafat, Juan Vila, Javier de la Plaza y Víctor Mariño. Su rendimiento durante la jornada permitió además recortar de forma significativa la distancia que mantenía con Sled en la clasificación general del circuito.

Tercer día de regata de la 52 SUPER SERIES Royal Cup, en Puerto Calero, en el sur de Lanzarote / Nico Martínez

'Provezza' domina la primera regata del día

La primera prueba comenzó con alrededor de 12 nudos de viento y una salida muy concentrada en el extremo derecho de la línea. Provezza consiguió tomar ventaja desde los primeros compases después de optar por una salida conservadora.

El barco turco se situó al frente seguido por Alkedo Cetilar y Platoon Aviation. Durante los primeros tramos no se produjeron grandes cambios entre los tres primeros, aunque la situación se complicó en la aproximación a una de las puertas del recorrido.

Sled tuvo que cumplir una penalización en una llegada especialmente apretada a la puerta de barlovento, mientras que Crioula y Gladiator también tuvieron dificultades para completar correctamente el paso por la boya.

Provezza consiguió mantener el control y terminó llevándose la victoria, la segunda que lograba durante la semana. El barco del armador turco Ergin Imre cuenta a bordo con los españoles Nacho Postigo y Joan Fullana, además de Matthew Barber.

La segunda plaza fue para Platoon Aviation, que mantuvo un intenso duelo con Alkedo Cetilar hasta prácticamente la línea de llegada. El resultado permitió al equipo alemán sumar sus primeros puntos clave de la jornada.

Tercer día de regata de la 52 SUPER SERIES Royal Cup, en Puerto Calero, en el sur de Lanzarote / Nico Martínez

'Sled' reacciona y consigue su primera victoria

La segunda manga del día se disputó con unos 15 nudos de viento del norte, unas condiciones que favorecieron una regata diferente. 'Trinity Racing' fue uno de los primeros equipos en apostar claramente por el lado derecho del campo y consiguió tomar la iniciativa durante el primer tramo.

El barco sueco lideró inicialmente la prueba, mientras 'Sled' y 'Crioula' ocupaban las posiciones inmediatamente posteriores. Sin embargo, Sled encontró una oportunidad en la parte derecha del recorrido y consiguió progresar hasta situarse al frente.

A partir de ese momento, el equipo logró mantener la primera posición hasta la llegada y consiguió su primera victoria parcial de la Royal Cup, después de un inicio de campeonato que no había respondido a sus expectativas.

'Platoon Aviation' volvió a cruzar la meta en segunda posición y completó así una tarjeta de resultados especialmente sólida. Trinity Racing terminó tercero.

Para Francesco Bruni, táctico de Sled, el resultado supuso una recuperación importante después de una primera manga complicada. El italiano destacó el trabajo realizado por la tripulación para recuperarse de la penalización y valoró especialmente la victoria conseguida en la segunda prueba.

'Platoon Aviation' toma el mando de la Royal Cup

Después de seis parciales disputados en tres días, 'Platoon Aviation' encabeza la clasificación provisional de la Puerto Calero Lanzarote 52 SUPER SERIES Royal Cup con 19 puntos.

Provezza ocupa la segunda posición con 26 puntos, después de una jornada muy diferente en sus dos resultados: primero en la primera regata y décimo en la segunda. Esa irregularidad permitió que 'Platoon Aviation' se colocara al frente.

'Vayu', que había comenzado la competición en una posición destacada, mantiene la tercera plaza tras completar dos octavos puestos durante la jornada.

También destacó la progresión de 'Sled'. El equipo sumó seis puntos gracias a un quinto y un primero, lo que le permitió avanzar cinco posiciones en la clasificación y situarse quinto, a solo tres puntos de los puestos de podio.

Empate entre 'Platoon Aviation' y 'Sled' en la general de 2026

La repercusión de la jornada va más allá de la clasificación de la Royal Cup. Los resultados también han provocado un cambio en la general de las 52 SUPER SERIES 2026.

Después de 31 pruebas disputadas entre los tres primeros eventos de la temporada y la primera mitad de la competición en Lanzarote, 'Platoon Aviation' y 'Sled' aparecen empatados a 156 puntos.

La situación es especialmente llamativa porque Sled llegó a Puerto Calero con una ventaja de 17 puntos sobre el equipo de Harm Müller-Spreer. En apenas tres días, esa diferencia ha desaparecido.

El empate favorece provisionalmente a Platoon Aviation en el desempate, por lo que el equipo alemán pasa a ocupar el primer puesto de la clasificación general.

Vasco Vascotto, táctico de 'Platoon Aviation', valoró positivamente el rendimiento de la tripulación y destacó que el equipo consiguió tomar decisiones sin depender directamente de los movimientos de sus rivales. También puso en perspectiva la remontada en la clasificación anual, al señalar que recuperar 17 puntos en tres días supone un cambio importante, aunque todavía queda competición por delante.

La propia 52 SUPER SERIES define su circuito como una competición de alto nivel de monocascos TP52 en la que los barcos compiten prácticamente en tiempo real, sin hándicaps. La regularidad y la capacidad para minimizar errores resultan por ello determinantes para aspirar al título.

'Teasing Machine' no continuará en Lanzarote

La jornada también estuvo marcada por la ausencia definitiva de 'Teasing Machine' en este evento. El equipo francés no pudo completar a tiempo las reparaciones necesarias en su embarcación y confirmó su baja para el resto de la prueba.

La previsión es que el equipo vuelva a incorporarse a la competición en Valencia, según la información facilitada por la organización.

La retirada reduce el número de barcos participantes en las jornadas restantes de la Royal Cup, aunque no altera el intenso pulso que se mantiene en la cabeza de la clasificación.

La competición puede seguirse mediante las plataformas oficiales de la 52 SUPER SERIES, que ofrecen retransmisiones en directo con comentarios en inglés y español.