El Rocasa Gran Canaria y el Zonzamas se juegan en Telde la Copa Gobierno de Canarias

El Rocasa Gran Canaria y el Zonzamas Plus Car Lanzarote decidirán este sábado, 29 de agosto, quién conquista la Copa Gobierno de Canarias. El encuentro comenzará a las 17.00 horas en el pabellón Antonio Moreno de Las Remudas, en Telde.

La eliminatoria llega completamente abierta después del empate a 24 goles registrado en el partido de ida, disputado en el pabellón municipal de San Bartolomé. El Rocasa tratará ahora de aprovechar su condición de local para imponerse en el segundo duelo y levantar el trofeo ante su afición.

Mavi continúa de baja

El entrenador del conjunto teldense, Dejan Ojeda, contará con las mismas 15 jugadoras que participaron en el encuentro de ida. La central brasileña Mavi continúa recuperándose de su lesión y volverá a ser baja.

Ojeda considera que el Rocasa deberá mejorar en defensa y mantener una mayor regularidad durante todo el partido para superar al conjunto lanzaroteño.

«Tenemos que ser más sólidas en defensa, disciplinadas en ataque, más constantes en los contactos, más agresivas y seguir haciendo daño en las situaciones de contraataque», señaló el técnico antes del encuentro.

El empate de la ida reflejó la igualdad entre ambos equipos y obliga al Rocasa a elevar su nivel defensivo. El conjunto grancanario tratará también de aprovechar la velocidad de sus transiciones y reducir los errores en ataque para evitar que el Zonzamas pueda controlar el ritmo del partido.

Una prueba antes de la Supercopa de España

Además de decidir el título autonómico, el encuentro servirá al Rocasa como preparación para el siguiente gran compromiso de su calendario. Las teldenses disputarán el sábado 5 de septiembre la Supercopa de España en Vigo.

El rival será el Super Amara Bera Bera, uno de los principales referentes del balonmano femenino nacional. El equipo de Dejan Ojeda buscará llegar a esa cita después de conquistar en casa la Copa Gobierno de Canarias y reforzar las sensaciones obtenidas durante la pretemporada.

Antes, el Rocasa deberá resolver una eliminatoria que permanece igualada después de los primeros 60 minutos. El Antonio Moreno decidirá este sábado si el trofeo se queda en Gran Canaria o viaja hasta Lanzarote.