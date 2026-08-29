Un cambio de última hora da el liderato al 'Shockwave' en el Open de Pesca de Altura de Gran Canaria

El 'Shockwave', patroneado por Jorge Luis Ramos, comenzará la jornada decisiva del Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria como líder de la clasificación después de que el jurado aceptara las alegaciones presentadas por la embarcación y validara una segunda captura de marlín azul que había sido anulada de forma provisional.

La sexta edición del torneo, que se celebra en aguas del sur de Gran Canaria, vivió una primera jornada marcada por la abundancia de capturas y por la igualdad entre los participantes. El 'Shockwave' llegó al muelle de Pasito Blanco con dos ejemplares capturados y liberados, aunque inicialmente solo uno de ellos fue contabilizado mientras los jueces solicitaban información adicional. Tras revisar la documentación, el comité decidió aceptar las alegaciones y devolver al barco los puntos correspondientes a la segunda pieza.

Diez embarcaciones logran capturas

Hasta el momento, diez embarcaciones han certificado con éxito la captura y suelta de un marlín azul durante la competición. Tras la actualización de la clasificación, el podio provisional queda encabezado por el 'Shockwave', seguido por 'El Pirata' y 'Millenium Uno'.

Por detrás figuran May Nieves, Cata Gran Canaria, El Monty, Leire, Garvi Uno, Marsana, Cavalier Uno y Dulcemar, en una edición que está destacando por el elevado número de capturas registradas.

Todo por decidir

La segunda y última jornada comenzó este sábado con la salida de las embarcaciones a las 09.15 horas. La organización considera que la abundancia de marlín azul registrada durante el campeonato, unida a la igualdad entre los primeros clasificados, mantiene abierta la lucha por el triunfo hasta el final del torneo.

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La rapidez en las maniobras y la eficacia durante las capturas volverán a ser determinantes para decidir el vencedor de una edición que está dejando cifras históricas de puntuación en el Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria.