Julián Falcón y Aridane Dávila se imponen en el V Rallysprint Ciudad de Arucas

Con la llovizna y el suelo deslizante de sus primeras pasadas y con un recorrido que gustó tanto a equipos como a aficionados, el V Rallysprint Ciudad de Arucas se completó con el triunfo de los locales Julián Falcón y Aridane Dávila. La prueba de FanMotor ha iniciado la segunda y definitiva parte del certamen regional y provincial de la especialidad con una jornada impropia del mes de agosto a tenor del estado del asfalto desde primera hora de la mañana.

Salvando las dificultades y los sustos que podría provocar un agarre limitado en los primeros tramos, Julián Falcón y Aridane Dávila esperaron su momento para extraer todo el potencial de su Skoda Fabia R5. Los de Arucas ganaron su primer tramo en la última pasada al sentido ‘Santidad Alta – La Cruz’, comenzando a poner tierra de por medio en los dos siguientes tramos, ‘La Cruz – Santidad Alta’. Con tres mejores tiempos en su casillero, los del Skoda Fabia R5 acabaron esta edición del Rallysprint Ciudad de Arucas con un tiempo total acumulado de 26:28.7.

A 17,7 segundos terminó el Mitsubishi Lancer Evo X de Jesús Tacoronte – María Sáez. El tinerfeño y la grancanaria comenzaron mandando tras vencer en los dos primeros tramos para, posteriormente, ser paulatinamente superados por los vencedores finales.

Estrenando en tono positivo su Skoda Fabia R5, Ayoze Benítez y Patricia González completaron el podio de la cita que organiza FanMotor. Sellaron su actuación marcando el mejor tiempo en el último tramo cronometrado, acabando así a 12,6 segundos de los anteriores.

Tras ellos, Adrián Chávez – Cristian Pérez (Suzuki Swift Rally2-Kit) y Fran Suárez – Alejandro Rodríguez (Ford Fiesta R5 MKII) dieron forma a las cinco primeras posiciones con apenas 6,9 segundos entre ambos.

Álvaro Santana y Juan Monzón llegaban a continuación en una carrera de menos a más con un Peugeot 208 Rally4 que permitió a ambos obtener el triunfo en la Categoría 2 tras endosar 15,9 segundos al Opel Corsa GSI de Ayoze Cabrera – Rayco Pérez, primeros en pre92.

Óscar Falcón – René Benítez, como primeros en el Grupo TA, fueron octavos al volante de un Renault Clio Sport, mientras que Pedro Perdomo – Zenaida Figueroa (BMW 325i) y Efraín Granado – Israel Granado (BMW 318 IS) firmaron las diez primeras posiciones.

Por detrás, Jorge Granado – Daniel Hernández ganaban en pre2000 pilotando un Citroën Saxo VTS, Rubén Herrera – Ione Sánchez (Toyota Yaris T Sport) hacían lo propio en el Grupo F y en la Categoría 3, mientras que José González – Hugo García (Suzuki Swift) se adjudicaban el apartado N3.

Entre los ‘Classics’, Anastasio Suárez y María González lograban la victoria con su Ford Escort MKII tras acumular un tiempo de 29:45.5. Daniel Henríquez – José Guerra (Honda Civic VTI) y Cristo Padilla – Goretti Martín (BMW M3), a 11,7 y 35,5 segundos, respectivamente, completaron este podio.

En otro orden, Álvaro Reyes – Ricardo Sulzer (Hyundai Getz) vencieron en el Trofeo Júnior FCA, dejando la victoria en el certamen promocional de la FALP a Álvaro Santana – Juan Monzón con su mencionado Peugeot 208 Rally4.

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El V Rallysprint Ciudad de Arucas ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Arucas, el Cabildo de Gran Canaria y su consejería de Deportes, el Gobierno de Canarias, Arucas Mola, Archiauto Ford, Diasan Puertas Automáticas, Palmita Sport, 5Mentarios, Mahepa 27, Entre Duelas & Tapas y Extintores ICC.