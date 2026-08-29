Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hijo de 'el Monje'UD Las PalmasDesplazamiento de tierra - MarzagánMuere un motorista de 38 añosCampo Internacional de MaspalomasApellido Arucas
instagramlinkedin

Julián Falcón y Aridane Dávila se imponen en el V Rallysprint Ciudad de Arucas

Los del Skoda Fabia R5 ganaron la mitad de los tramos en juego y tomaron el liderato en el ecuador de la cita que organizó FanMotor. Jesús Tacoronte y María Sáez, sobre un Mitsubishi Lancer Evo X, fueron segundos tras encabezar la prueba en sus primeros compases, mientras que Ayoze Benítez – Patricia González, estrenándose con un Skoda Fabia R5, completaron el podio tras ganar la última prueba especial.

Julián Falcón y Aridane Dávila se imponen en el V Rallysprint Ciudad de Arucas

Julián Falcón y Aridane Dávila se imponen en el V Rallysprint Ciudad de Arucas / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Con la llovizna y el suelo deslizante de sus primeras pasadas y con un recorrido que gustó tanto a equipos como a aficionados, el V Rallysprint Ciudad de Arucas se completó con el triunfo de los locales Julián Falcón y Aridane Dávila. La prueba de FanMotor ha iniciado la segunda y definitiva parte del certamen regional y provincial de la especialidad con una jornada impropia del mes de agosto a tenor del estado del asfalto desde primera hora de la mañana.

Salvando las dificultades y los sustos que podría provocar un agarre limitado en los primeros tramos, Julián Falcón y Aridane Dávila esperaron su momento para extraer todo el potencial de su Skoda Fabia R5. Los de Arucas ganaron su primer tramo en la última pasada al sentido ‘Santidad Alta – La Cruz’, comenzando a poner tierra de por medio en los dos siguientes tramos, ‘La Cruz – Santidad Alta’. Con tres mejores tiempos en su casillero, los del Skoda Fabia R5 acabaron esta edición del Rallysprint Ciudad de Arucas con un tiempo total acumulado de 26:28.7.

A 17,7 segundos terminó el Mitsubishi Lancer Evo X de Jesús Tacoronte – María Sáez. El tinerfeño y la grancanaria comenzaron mandando tras vencer en los dos primeros tramos para, posteriormente, ser paulatinamente superados por los vencedores finales.

Estrenando en tono positivo su Skoda Fabia R5, Ayoze Benítez y Patricia González completaron el podio de la cita que organiza FanMotor. Sellaron su actuación marcando el mejor tiempo en el último tramo cronometrado, acabando así a 12,6 segundos de los anteriores.

Tras ellos, Adrián Chávez – Cristian Pérez (Suzuki Swift Rally2-Kit) y Fran Suárez – Alejandro Rodríguez (Ford Fiesta R5 MKII) dieron forma a las cinco primeras posiciones con apenas 6,9 segundos entre ambos.

Álvaro Santana y Juan Monzón llegaban a continuación en una carrera de menos a más con un Peugeot 208 Rally4 que permitió a ambos obtener el triunfo en la Categoría 2 tras endosar 15,9 segundos al Opel Corsa GSI de Ayoze Cabrera – Rayco Pérez, primeros en pre92.

Óscar Falcón – René Benítez, como primeros en el Grupo TA, fueron octavos al volante de un Renault Clio Sport, mientras que Pedro Perdomo – Zenaida Figueroa (BMW 325i) y Efraín Granado – Israel Granado (BMW 318 IS) firmaron las diez primeras posiciones.

Por detrás, Jorge Granado – Daniel Hernández ganaban en pre2000 pilotando un Citroën Saxo VTS, Rubén Herrera – Ione Sánchez (Toyota Yaris T Sport) hacían lo propio en el Grupo F y en la Categoría 3, mientras que José González – Hugo García (Suzuki Swift) se adjudicaban el apartado N3.

Entre los ‘Classics’, Anastasio Suárez y María González lograban la victoria con su Ford Escort MKII tras acumular un tiempo de 29:45.5. Daniel Henríquez – José Guerra (Honda Civic VTI) y Cristo Padilla – Goretti Martín (BMW M3), a 11,7 y 35,5 segundos, respectivamente, completaron este podio.

En otro orden, Álvaro Reyes – Ricardo Sulzer (Hyundai Getz) vencieron en el Trofeo Júnior FCA, dejando la victoria en el certamen promocional de la FALP a Álvaro Santana – Juan Monzón con su mencionado Peugeot 208 Rally4.

Noticias relacionadas

El V Rallysprint Ciudad de Arucas ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Arucas, el Cabildo de Gran Canaria y su consejería de Deportes, el Gobierno de Canarias, Arucas Mola, Archiauto Ford, Diasan Puertas Automáticas, Palmita Sport, 5Mentarios, Mahepa 27, Entre Duelas & Tapas y Extintores ICC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote
  3. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  4. Un hombre desnudo en el túnel de La Laja obliga a cortar el tráfico en dirección sur
  5. Fallece una mujer de 80 años al sufrir un infarto tras bajarse de un taxi en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Muere un motorista de 38 años tras estrellarse contra una vivienda en El Salobre
  7. Somos el edificio más controlado del sur de Gran Canaria': El administrador de Corona Roja, sobre el precinto por obras ilegales
  8. El viaducto del Guiniguada, un coloso de la ingeniería en Canarias con errores de obra 'inexplicables

Julián Falcón y Aridane Dávila se imponen en el V Rallysprint Ciudad de Arucas

Julián Falcón y Aridane Dávila se imponen en el V Rallysprint Ciudad de Arucas

Expulsan de Ceuta a un marroquí condenado por adoctrinamiento terrorista

Expulsan de Ceuta a un marroquí condenado por adoctrinamiento terrorista

Marruecos, a la cola de las ayudas europeas contra el tráfico de migrantes

Marruecos, a la cola de las ayudas europeas contra el tráfico de migrantes

La imprevisibilidad de Trump en Oriente Medio empuja a los países del Golfo a plantearse nuevas alianzas

La imprevisibilidad de Trump en Oriente Medio empuja a los países del Golfo a plantearse nuevas alianzas

"Aunque el que se asfixie sea mi padre, tengo que marcharme": Domingo Francisco, el último pocero de Gran Canaria

"Aunque el que se asfixie sea mi padre, tengo que marcharme": Domingo Francisco, el último pocero de Gran Canaria

Toñi Ponce, leyenda del automovilismo canario, antes de su retirada tras 50 años de trayectoria: "Me voy con la espina de no ganar el Rally Islas Canarias"

Toñi Ponce, leyenda del automovilismo canario, antes de su retirada tras 50 años de trayectoria: "Me voy con la espina de no ganar el Rally Islas Canarias"

El cambio climático rompe el equilibrio térmico en Canarias: por cada 20 récords de calor, solo ocurre uno de frío

El cambio climático rompe el equilibrio térmico en Canarias: por cada 20 récords de calor, solo ocurre uno de frío

Encuentran a perros abandonados en la A-7: uno estaba atado al quitamiedos y ambos sufrían deshidratación

Encuentran a perros abandonados en la A-7: uno estaba atado al quitamiedos y ambos sufrían deshidratación
Tracking Pixel Contents