El Portuarios Puertos de Las Palmas se proclama campeón del Campeonato Aguas de Teror

El Portuarios Puertos de Las Palmas se proclamó este sábado campeón del Campeonato Aguas de Teror 2026 después de imponerse al Viajes Insular Arenales Canaluz en la última jornada de la competición. El bote patroneado por Juanjo Díaz supo remontar a su rival en el primer bordo y mantener la ventaja hasta la línea de meta para conquistar un título que ha dominado durante buena parte de la temporada. La jornada se disputó con un viento de 14 nudos y dirección 025º.

El líder Portuarios se medía al Arenales, tercer clasificado, con el título en juego en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria con el Villa de Agüimes Ybarra pendiente. Javier Barreto tomó la salida con el Arenales, pero Juanjo Díaz consiguió adelantar al bote rival en el primer bordo. A partir de ese momento, el Portuarios controló la regata para cruzar la meta con un tiempo de 1:09:48, mientras que el Arenales empleó 1:12:10, con una diferencia de 2 minutos y 22 segundos. Los tres puntos de la victoria permitieron al Portuarios cerrar la competición como campeón, con tan sólo una regata perdida.

El Villa de Agüimes Ybarra terminó la temporada como subcampeón después de imponerse en una de las pegas más emocionantes de la jornada al Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío. Agustín Juárez mantuvo al Porteño por delante durante buena parte del recorrido, pero Alejandro Rodríguez consiguió darle la vuelta a la situación y llevarse finalmente la victoria. El Agüimes paró el cronómetro en 1:11:03, mientras que el Porteño registró 1:11:26, apenas 23 segundos de diferencia.

La lucha por la tercera posición del Campeonato Aguas de teror queda abierta después de que Viajes Insular Arenales Canaluz, Hospital La Paloma Pueblo Guanche y Spar Guerra del Río finalizaran igualados a 22 puntos. Los tres botes deberán disputar una regata de desempate el sábado 12 de septiembre para decidir quién ocupa finalmente el tercer puesto del Campeonato Aguas de Teror.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche cerró su participación con una victoria frente al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. Óliver Bravo de Laguna dominó la pega desde los primeros compases y llevó al Guanche hasta la línea de meta en 1:09:06, mientras que Abián Corujo completó el recorrido en 1:10:53. La diferencia fue de 1 minuto y 47 segundos.

También terminó con victoria el Villa de Teror Munchitos, que se impuso al Chacalote Comercial SanRob en una pega controlada por Gustavo del Castillo. El Teror marcó un tiempo de 1:12:14, frente al 1:15:41 del bote patroneado por Domingo Trujillo, con una diferencia de 3 minutos y 27 segundos.

En la última pega de la jornada, el Spar Guerra del Río se impuso al Minerva Idamar Atlantic en una regata igualada y con alternativas. Alfred Morales llevó al Guerra hasta la victoria con un registro de 1:13:41, mientras que Eduardo Santana terminó en 1:14:55, a 1 minuto y 14 segundos del vencedor.

El Disa Roque Nublo ULPGC fue el bote que descansó en esta última jornada.

Portuarios, campeón; Agüimes, subcampeón y triple empate por el tercer puesto

El Portuarios Puertos de Las Palmas termina en lo más alto de la clasificación con 28 puntos, después de sumar nueve victorias en las diez regatas disputadas. El Villa de Agüimes Ybarra finaliza segundo con 26 puntos, mientras que la tercera posición queda pendiente del desempate entre Arenales, Pueblo Guanche y Guerra del Río, todos ellos con 22 puntos.

Tras ellos, el Villa de Teror Munchitos acaba sexto con 20 puntos. Minerva Idamar Atlantic, Disa Roque Nublo ULPGC y Chacalote Comercial SanRob empatan a 18 puntos en las posiciones séptima, octava y novena, respectivamente. El Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío termina décimo con 16 puntos, mientras que el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes cierra la clasificación con 9 puntos.

De esta manera, el Campeonato Aguas de Teror pone el punto final a su edición de 2026 con el Portuarios Puertos de Las Palmas como campeón, mientras que todavía queda por resolver la batalla por el tercer puesto. Esa definición llegará el sábado 12 de septiembre, cuando Arenales, Pueblo Guanche y Guerra del Río se enfrenten en la regata de desempate.

Noticias relacionadas

La temporada continuará el sábado 19 de septiembre, a falta de confirmación, con el Trofeo Federación, que enfrentará al Portuarios Puertos de Las Palmas como campeón del Campeonato Aguas de Teror, al Hospital La Paloma Pueblo Guanche como campeón de la Copa Cabildo de Gran Canaria y al Villa de Agüimes Ybarra como subcampeón del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias.