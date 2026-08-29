Rogelio Peñate toma el mando del Rally del Paraguay tras firmar un viernes brillante

Rogelio Peñate lidera el Rally del Paraguay tras rendir a un nivel excelso en la quinta cita de su programa en la división de plata del FIA World Rally Championship (WRC). El reputado deportista de Santa Lucía de Tirajana, con Diego Domínguez a su izquierda, ha firmado una de las mejores etapas de su dilatada trayectoria mundialista. A bordo del Toyota GR Yaris Rally2 asistido por Teo Martín Motorsport, no ha otorgado ninguna opción a sus oponentes.

El navegante canario y el piloto paraguayo están entendiendo la dureza de la cita con base en Encarnación a la perfección. Sin cometer errores en la jornada más larga de todo el fin de semana, la dupla hispanohablante ha conseguido labrarse un liderato de casi cuarenta segundos dentro de WRC2, una de las categorías más competidas del planeta. Gran parte de la renta la edificaron en el bucle matinal, en el que ganaron cuatro tramos de cinco posibles.

El representante de Gran Canaria - La isla de mi vida y su acompañante ya habían anticipado que la exigencia de la tierra colorada sería mucho mayor que en la edición del 2025. Por ello, apostaron por encontrar el balance ideal entre atacar y conservar la mecánica. Aplicando un ritmo constante y seguro, Peñate y Domínguez no solo cierran el viernes como los mejor posicionados entre los Rally2, sino que también lo hacen en el sexto sitio de la tabla general.

“Estamos cumpliendo nuestros objetivos”, asegura el tirajanero. “En la etapa de hoy solo nos lastró un pinchazo en el TC7. Por lo demás, creo que hemos leído muy bien la carrera. Ya vimos en los reconocimientos que había muchas piedras y que iba a ser más duro que el año pasado. El foco ahora está en la segunda etapa. Hay una alta probabilidad de lluvia y no sabemos cuánto barro que nos vamos a encontrar, pero seguiremos nuestro plan”, remata.

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El sábado del Rally del Paraguay cuenta con nueve especiales y 135.74 kilómetros de lucha contra el cronómetro. Los campeones del mundo de WRC3 del 2024 realizarán dos pasadas a los recorridos de ‘Bella Vista’ (21.15 km), ‘Bella Vista Sur’ (10.95 km), ‘Hohenau’ (19.40 km) y ‘Trinidad’ (14.82 km), además de una visita al tramo espectáculo de ‘Encarnación Costanera’ (3.10). La meteorología podría desempeñar un papel decisivo en el penúltimo día del evento.